    Nepal PM Balendra Shah Balen: ভারতে পড়াশোনা, ‘বলিদান’ গান- ৩৫ বছরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী এই বালেন আসলে কে?

    প্রাক্তন বিখ্যাত র‍্যাপার এবং কাঠমান্ডুর মেয়র, বালেন শাহ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। বালেন শাহ কর্ণাটকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশোনা করেছেন এবং তিনি মৈথিলী ভাষাতেও কথা বলেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি নেপালের শাসনভার গ্রহণ করেছেন।

    Published on: Mar 27, 2026 12:59 PM IST
    By Ayan Das
    বালেন্দ্র শাহ ওরফে বালেন শাহ নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাউডেল সংবিধানের ৭৬(১) ধারার অধীনে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। উল্লেখ্য, নেপালে জেড-ওয়াই আন্দোলনের পর কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সরকার পতন হয়েছিল। এরপর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বালেন শাহের দল বিপুল জয়লাভ করে। তরুণরা নেপালের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন আনার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন, ঠিক তেমনই এক তরুণকে নেপালের শাসনভার দেওয়া হয়েছে। নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম কোনও দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। নেপালের জনগণ দুর্নীতি এবং রাজনীতিতে স্বজনপোষণে জর্জরিত ছিল। এমন পরিস্থিতিতে এক তরুণকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে জনগণ অনেক আশা করছে।

    নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ বালেন্দ্র শাহ বালেনের। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)
    কে এই বালেন শাহ?

    বালেন শাহ একজন বিখ্যাত নেপালি র‍্যাপার ছিলেন। রাজনীতিতে আসার আগে তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাগুলো তুলে ধরতেন এবং রাজনীতির উপরও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করতেন। তাই নেপালে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অনেক বেশি। সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সময়ও তাঁর গান বাজত। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও তিনি নেপালি তরুণদের আশা নিয়ে একটি গান প্রকাশ করেন। গানের কথা ছিল, 'একতাবদ্ধ নেপালি, এবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে।'

    বালেন শাহের ইতিবৃত্ত

    ১) ২০২২ সালে হয়েছিলেন কাঠমান্ডুর মেয়র। বালেন শাহ ২০২২ সালে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে কাঠমান্ডুর মেয়র নির্বাচিত হন।

    ২) ২০২৬ সালে তিনি মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি (RSP)-তে যোগ দেন। এই দলেই থেকে তিনি ২০২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

    ৩) ২০২৬ সালের নির্বাচনে আরএসপি ২৭৫টি আসনের মধ্যে ১৮২টিতে জয়লাভ করে এবং বালেন শাহ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। বালেন শাহ ঝাপা-৫ আসন থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।

    ভারতের সঙ্গে বালেন শাহের বিশেষ যোগ

    ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নেপালে বালেন শাহ সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। বালেন শাহ মধেসী বংশোদ্ভূত এবং তিনি মৈথিলি ভাষায় কথা বলেন। কর্ণাটক থেকেই তিনি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন। তাই ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শক্তিশালী বলে মনে করা হয়।

    বিখ্যাত ‘বলিদান’ গান

    বালেন শাহের জন্ম ১৯৯০ সালে কাঠমান্ডুর নারাদেবী এলাকায়। তাঁর বাবা একজন ডাক্তার এবং মা গৃহিণী। শাহ বিবাহিত এবং তাঁর একটি কন্যাও রয়েছে। ২০১৩ সালে শাহ নেপালে একটি বড় র‍্যাপ ব্যাটেল জেতেন এবং তারপর থেকেই তিনি ক্রমশ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গান 'বলিদান' বলে জানা যায়। কাঠমান্ডুর মেয়র থাকাকালীন তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

    কেন বালেন শাহের সমালোচনা হয়?

    তবে বালেন শাহের সমালোচনাও কম হয়নি। মেয়র থাকাকালীন মানবাধিকার সংগঠনগুলো তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছিল। তাঁদের মতে, রাস্তা পরিষ্কার রাখা এবং লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা জনগণের জন্য অসুবিধাজনক ছিল। হকারদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হয়েছিল। অনেক জায়গায় দোকানের ভাঙচুরও হয়েছিল। এই বিষয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচও সমালোচনা করেছিল।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।

