India Govt on Lockdown Chances: আজ থেকেই লকডাউন ভারতে? মোদীর বৈঠকের আগেই বড় ঘোষণা কেন্দ্রের
আজ থেকেই লকডাউন ভারতে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের আগেই বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারের। আজ সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে জরুরি বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।
আজ থেকেই ভারতে লকডাউন হচ্ছে? এবার কি ‘এনার্জি লকডাউন’ হবে ভারতে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাইপ্রোফাইল বৈঠকের আগেই সেই জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। যদিও সেই জল্পনা উড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হল, যে জল্পনা ছড়িয়েছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। এরকম কোনও প্রস্তাব বিবেচনাও করে দেখা যাচ্ছে না বলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, ‘ভারতে লকডাউন নিয়ে যে দাবি ছড়িয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এটা পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, ভারত সরকারের বিবেচনায় এমন কোনও প্রস্তাব নেই।’
জ্বালানি ও তেল লাগাতার পেয়ে যাবেন, আশ্বাস পুরীর
সেইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বৈশ্বিক পরিস্থিতি ক্রমশ পরিবর্তনশীল। আমরা প্রতিনিয়ত জ্বালানি, জোগান, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে কী কী ঘটছে, তার উপরে ক্রমাগত নজর রেখে চলেছি। যাতে আমাদের নাগরিকরা বাধাহীনভাবে তেল, জ্বালানি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের জোগান পেতে থাকেন, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বৈশ্বিক অস্থিরতার মুখেও ভারত লাগাতার স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে চলেছে। আমরা সময়োপযোগী, সক্রিয় ও সমন্বয় বজার রেখে কাজ করে যাব।'
আজ সন্ধ্যায় মোদীর বৈঠক
আর পুরী যেদিন সেই ঘোষণা করেছেন, সেদিনই মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা আছে প্রধানমন্ত্রীর। সূত্রের খবর, আজ সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে জরুরি বৈঠক করবেন। বাংলা-সহ ভোটমুখী রাজ্যগুলি বাদে বাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। যে রাজ্যগুলিতে ভোট রয়েছে, সেই রাজ্যগুলি বৈঠকে অংশ নেবে না। মডেল কোড অব কনডাক্ট বা আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকায় এই রাজ্যগুলি বৈঠকে অংশ নেবে না। ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের মাধ্যমে আলাদাভাবে মুখ্যসচিবদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।
‘টিম ইন্ডিয়া’ হিসেবে কাজ করার বার্তা দেবেন?
সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী মোদী মূলত রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও পরিকল্পনা করবেন। কোভিড-কালে যেমন সমস্ত রাজ্য একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করেছিল, ‘টিম ইন্ডিয়া’ চিন্তাধারাকে মাথায় রেখে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই মতোই পশ্চিম এশিয়ার এই সংঘাত পরিস্থিতিতেও একসঙ্গে কাজ করার বার্তাই দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পাশাপাশি সংঘাত আবহে দেশের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে ও আকস্মিক পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।