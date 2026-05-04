Suvendu on WB Election Results 2026: 'হিন্দু EVM বিজেপির, মুসলিম EVM তৃণমূলের, তবে…', গণনার শুরুতেই বিস্ফোরক শুভেন্দু
Suvendu on WB Election Results 2026: তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরেছে বলে দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী
Suvendu on WB Election Results 2026: হিন্দু ইভিএম বিজেপির, মুসলিম ইভিএম তৃণমূল কংগ্রেসের- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনার শুরুতে এমনই মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দাবি করেছেন, প্রাথমিক ট্রেন্ডে যা মনে হচ্ছে, তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির, মুসলিম ইভিএম তৃণমূলের। তবে সেটা আগের মতো নয়। ২০২১ সালে যেভাবে মুসলিম ভোট পেয়েছিল তৃণমূল, এবার সেটা হচ্ছে না। মুসলিম ভোট কাটাকুটি হয়েছে। তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কতে ফাটল ধরেছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু।
আবার সেই রেশ ধরে শুভেন্দু দাবি করেছেন, নন্দীগ্রামে প্রথম রাউন্ডে ৩,০০০-র মতো ভোটে এগিয়ে আছেন। তিনি আশা করেছিলেন যে ১,১০০-র মতো ভোটে লিড পাবেন। কিন্তু তিন গুণের মতো লিড পেয়ে গিয়েছেন বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। সেইসঙ্গে শুভেন্দু দাবি করেছেন, ভবানীপুরে হাড্ডাহাড্ডি টক্কর হবে।
তারইমধ্যে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি দাবি করেছেন, বিজেপির সরকার তৈরি হচ্ছে। কোনও হিংসায় যাবেন না, বাংলার শান্তি চাই।
