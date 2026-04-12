WB Rain Forecast till 18th April: টানা ৫ দিন গরমের জন্য সতর্কতা জারি বাংলায়, পয়লা বৈশাখে কোন ১৬ জেলায় বৃষ্টি হবে?

WB Rain Forecast till 18th April: টানা ৫ দিন গরমের জন্য সতর্কতা জারি বাংলায়, পয়লা বৈশাখে কোন ১৬ জেলায় বৃষ্টি হবে?
WB Rain Forecast till 18th April: ভ্যাপসা গরমের জন্য পশ্চিমবঙ্গে পরপর পাঁচদিন সতর্কতা জারি করা হল। তারইমধ্যে পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন থাকবে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া?
WB Rain Forecast till 18th April: দমবন্ধকর ও ভ্যাপসা গরমের জন্য পশ্চিমবঙ্গে পরপর পাঁচদিন হলুদ সতর্কতা জারি করা হল। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতেই গরমের দাপট সবথেকে বেশি থাকবে। তারইমধ্যে কয়েকটি জেলায় অল্পবিস্তর বৃষ্টিও হবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী চারদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি রাবে। তারপর অবশ্য তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না।
কবে দক্ষিণবঙ্গের কোন জেলায় গরমের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি?
১) সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
২) মঙ্গলবার (চৈত্র সংক্রান্তি) পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমানের কয়েকটি অংশের মানুষকে ভ্যাপসা গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির মুখে পড়তে হবে। তার জেরে ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
৩) বুধবার (পয়লা বৈশাখ) গরমের জন্য পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমানে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই জেলাগুলিতে ভ্যাপসা গরম থাকবে। সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে উঠবে।
৪) একইভাবে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার ভ্যাপসা গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে নাজেহাল হবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন জেলায় কবে বৃষ্টি হবে?
১) মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুরের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
২) বুধবার ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান , বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
৩) বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
৪) শুক্রবার মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং বীরভূমের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায় কবে বৃষ্টি হবে?
১) সোমবার এবং মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি তিনটি জেলার (উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
২) বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙের কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।