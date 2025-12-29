Special Metro on New Year's Eve: বর্ষবরণের রাতে একগুচ্ছ স্পেশাল মেট্রো চলবে কলকাতায়, কখন ছাড়বে? রইল টাইমটেবিল

Edit Profile
    Special Metro on New Year's Eve: বর্ষবরণের রাতে একগুচ্ছ স্পেশাল মেট্রো চলবে কলকাতায়, কখন ছাড়বে? রইল টাইমটেবিল

    আগামী ৩১ ডিসেম্বর রাতে ব্লু লাইনে স্পেশাল মেট্রো চালানো হবে। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বর্ষবরণের রাতের কথা মাথায় রেখে ৩১ ডিসেম্বর রাতে বাড়তি আটটি মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাত ৯ টা ৪০ মিনিটের পর সেই আটটি স্পেশাল মেট্রো চালানো হবে।

    Published on: Dec 29, 2025 6:44 PM IST
    By Ayan Das
    আগামী ৩১ ডিসেম্বর রাতে ব্লু লাইনে স্পেশাল মেট্রো চালানো হবে। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বর্ষবরণের রাতের কথা মাথায় রেখে ৩১ ডিসেম্বর রাতে বাড়তি আটটি মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাত ৯ টা ৪০ মিনিটের পর সেই আটটি স্পেশাল মেট্রো চালানো হবে। চারটি মেট্রো দক্ষিণেশ্বর থেকে ছেড়ে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাবে। তিনটি মেট্রো শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত চলবে। আর একটি মেট্রো আবার শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ছাড়বে। যাবে দমদম পর্যন্ত। অর্থাৎ বর্ষবরণের রাতে যাঁরা কিছুটা রাত করে বাড়ি ফিরতে চাইবেন, তাঁদেরও সুবিধা হবে। আবার যাঁরা বর্ষবরণের রাতটা পার্টি করে কাটাতে চাইবেন, তাঁরাও মেট্রো ধরে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবেন।

    বর্ষবরণের রাতে একগুচ্ছ স্পেশাল মেট্রো চলবে কলকাতায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    বর্ষবরণের রাতে একগুচ্ছ স্পেশাল মেট্রো চলবে কলকাতায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামগামী স্পেশাল মেট্রো

    ১) রাত ৯ টা ৪০ মিনিট।

    ২) রাত ৯ টা ৫২ মিনিট।

    ৩) রাত ১০ টা ৫ মিনিট।

    ৪) রাত ১০ টা ১৮ মিনিট।

    শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী স্পেশাল মেট্রো

    ১) রাত ৯ টা ৫৪ মিনিট।

    ২) রাত ১০ টা ৪ মিনিট।

    ৩) রাত ১০ টা ১৭ মিনিট।

    তাছাড়াও শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদমের দিকে একটি স্পেশাল মেট্রো চালানো হবে। রাত ১০ টা ৩০ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে সেই মেট্রো চালানো হবে বলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

    অন্য লাইনেও ৩১ ডিসেম্বরে স্পেশাল মেট্রো?

    তবে শুধুমাত্র ব্লু লাইনেই (নর্থ-সাউথ করিডর বা দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম লাইন) বর্ষবরণের রাতে স্পেশাল মেট্রো চালানো হবে। গ্রিন লাইন (ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো বা হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ মেট্রো), ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর মেট্রো), অরেঞ্জ লাইন (নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা) এবং পার্পল লাইনে (জোকা থেকে মাঝেরহাট) বিশেষ মেট্রো চালানো হবে না। সেখানে স্বাভাবিক পরিষেবা চালু থাকবে। অর্থাৎ আর পাঁচটা বৃহস্পতিবার যেমন পরিষেবা মেলে, ৩১ ডিসেম্বরও তার অন্যথা হবে না।

