    Mamata Banerjee Assets and Education: মমতার সম্পত্তি কমল ৫ বছরে! হাতে ৭৫,৭০০ টাকা, কত গয়না আছে? শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?

    Mamata Banerjee Assets and Education Qualification: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ কত?

    Published on: Apr 08, 2026 10:49 PM IST
    By Ayan Das
    Mamata Banerjee Assets and Education Qualification: পাঁচ বছরে সম্পত্তি কমল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে তিনি যে হলফনামা দাখিল করেছেন, তাতে জানানো হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ হল ১৫ লাখ ৩৭ হাজার ৫০৯ টাকা ৭১ পয়সা। যে অঙ্কটা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ১৬ লাখ ৭২ হাজার টাকার মতো ছিল। অর্থাৎ পাঁচ বছরে তাঁর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ এক লাখ টাকার বেশি কমে গিয়েছে। তারইমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে তাঁর নিজস্ব কোনও বাড়ি-গাড়ি নেই।

    মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ছবি সৌজন্যে, সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ছবি সৌজন্যে, সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ের হিসাব (আয়কর রিটার্ন অনুযায়ী)

    ১) ২০২০-২১ অর্থবর্ষ: ১৫ লাখ ৪৭ হাজার ৮৪৫ টাকা।

    ২) ২০২১-২২ অর্থবর্ষ: ৩৮ লাখ ১৪ হাজার ৪১০ টাকা।

    ৩) ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ: ২৯ লাখ ৭৬ হাজার ৩৬০ টাকা।

    ৪) ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ: ২০ লাখ ৭২ হাজার ৭৪০ টাকা।

    ৫) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ: ২৩ লাখ ২১ হাজার ৫৭০ টাকা।

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

    ১) হাতে নগদ ৭৫ হাজার ৭০০ টাকা আছে।

    ২) দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আছে ১২ লাখ ৩৬ হাজার ২০৯ টাকা ৭১ পয়সা। অপর অ্যাকাউন্টে আছে ৪০,০০০ টাকা। অর্থাৎ দুটি অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে ১২ লাখ ৭৬ হাজার ২০৯ টাকা ৭১ পয়সা আছে।

    ৩) গয়না আছে ৯ গ্রাম ৭৫০ মিলিগ্রাম। বর্তমান বাজারমূল্যে দাম হচ্ছে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকার মতো।

    ৪) হলফনামা অনুযায়ী, শেয়ার বাজার বা অন্যান্য খাতে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও বিনিয়োগ নেই। নিজস্ব গাড়ি বা বাড়িও নেই।

    ৫) হলফনামা অনুযায়ী, অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ হল ১৫ লাখ ৩৭ হাজার ৫০৯ টাকা ৭১ পয়সা আছে। স্থাবর কোনও সম্পত্তি নেই।

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা

    ১) হলফনামা অনুযায়ী, ১৯৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স অফ আর্টস)। ১৯৭৯ সালে পরীক্ষা হয়েছিল।

    ২) হলফনামা অনুযায়ী, ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ যোগেশ চৌধুরী আইন কলেজ থেকে আইন নিয়ে স্নাতক।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

    Home/Bengal/Mamata Banerjee Assets And Education: মমতার সম্পত্তি কমল ৫ বছরে! হাতে ৭৫,৭০০ টাকা, কত গয়না আছে? শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
