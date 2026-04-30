    Mamata on WB Elections 2026 Result: ‘সত্যিটা বেরোলে শেয়ার বাজারে ধস…’, এক্সিট পোল নিয়ে দাবি মমতার, বললেন '২২৬ পেরোব'

    Mamata on WB Elections 2026 Result: বিধানসভা নির্বাচনের এক্সিট পোল নস্যাৎ করে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, প্রয়োজনে তিনিও পাহারা দিতে নামবেন ভোটগণনার আগে।

    Published on: Apr 30, 2026 5:19 PM IST
    By Ayan Das
    Mamata on WB Elections 2026 Result: টাকা দিয়ে বিজেপি এক্সিট পোল করিয়েছে বলে দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিয়োবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে, এটা বিজেপির অফিস থেকে (পাঠানো হয়েছে)। বেলা ১ টা ৮ মিনিটে এটা সার্কুলেট করেছে। টাকা দিয়ে বলেছে, এটা যেন দেখানো হয়। তার কারণ আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসেছে ১ টা ৮ মিনিটে।’ আর কী কারণে সেরকম করা হয়েছে, তারও কারণ দর্শিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আসল সত্যিটা বেরোলে শেয়ার বাজারে ধস নামবে। সেজন্য শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে (এটা করেছে).....এটা আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে।’

    বিধানসভা নির্বাচনের এক্সিট পোল নস্যাৎ করে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ছবি সৌজন্যে, ফেসবুক Mamata Banerjee)
    হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, তবে বিজেপি সরকার গড়বে, ইঙ্গিত সমীক্ষায়

    এমনিতে এবার অধিকাংশ এক্সিট পোলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে বাংলায় বিজেপি সরকার গড়বে। ২০২১ সালে যেমন বিজেপির ব্যবধানে জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, এবার সেটা হয়নি। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে এবার। তবে শেষপর্যন্ত বাজিমাত করবে বিজেপি।

    আরও পড়ুন: EVM tampering complaint: ‘সিংঘম’-র নজরদারিতে EVM কারচুপি! দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৭৭ বুথে পুনর্নির্বাচনের আর্জি কমিশনে

    ২৩০ আসনও পেতে পারি, দাবি মমতার

    কিন্তু সেইসব এক্সিট পোল ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘আমরা ২৩০ আসনও পেতে পারি। ২২৬ ক্রস করব ২০২৬ সালে। মানুষ যেভাবে ভোট দিয়েছেন, তাতে আমার তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে।’

    আরও পড়ুন: WB school shines in ISC-ICSE Result: ISC-তে দেশে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ICSE-তে তৃতীয় ২ জন- ঝড় তুলল পানিহাটির স্কুল

    দরকারে আমিও পাহারা দেব, বার্তা মমতার

    তবে সেজন্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা যাতে চুপচাপ বসে না থাকেন, সেই বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে ভোটগণনার শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চূড়ান্ত সতর্ক থাকতে হবে। আজ থেকেই পাহারা দিতে হবে ইভিএম। প্রয়োজনে তিনি নিজেও পাহারা দিতে নামবেন।

    আরও পড়ুন: WB Toppers in ISC Exam 2026 Result: ISC পরীক্ষায় দেশে প্রথম বাংলার কমপক্ষে ৩ পড়ুয়া! ২ জনই মেয়ে, ৪০০-তে ৪০০ পেয়েছেন

    ভোটগণনার দিন এজেন্টরা যাতে সারাক্ষণ থাকেন, সেই নির্দেশও দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি জানিয়েছেন, খেতে বা শৌচালয়ে গেলেও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বসিয়ে যেতে হবে। আর যতক্ষণ না তিনি সাংবাদিক বৈঠক করছেন, ততক্ষণ যেন তৃণমূল এজেন্টরা গণনাকেন্দ্রেই থাকেন। নাহলে কারচুপি হতে পারে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল এজেন্ট।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

    News/Bengal/Mamata On WB Elections 2026 Result: 'সত্যিটা বেরোলে শেয়ার বাজারে ধস…', এক্সিট পোল নিয়ে দাবি মমতার, বললেন '২২৬ পেরোব'
