Election Commission Voter List: ২৮ ফেব্রুয়ারি বৈধ ভোটার ছিলেন, এখন অনেককেই ‘বিচারাধীন’ দেখাচ্ছে কমিশনের সাইটে

    Election Commission Voter List: ২৮ ফেব্রুয়ারি বৈধ ভোটার ছিলেন, এখন অনেককেই 'বিচারাধীন' দেখাচ্ছে কমিশনের সাইটে

    ২৮ ফেব্রুয়ারি বৈধ ভোটার ছিলেন, এখন অনেককেই ‘বিচারাধীন’ দেখাচ্ছে কমিশনের সাইটে

    Published on: Mar 24, 2026 11:06 PM IST
    By Ayan Das
    ফেব্রুয়ারির শেষদিনে প্রকাশিত ভোটার তালিকায় 'বৈধ' ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁদেরই নাম 'বিচারাধীন' দেখাচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুললেন অনেক ভোটারই। অভিযোগ উঠেছে যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বৈধ ভোটারের তকমা পেলেও এপিক নম্বর দিয়ে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সার্চ করলে দেখাচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট ভোটারের ভাগ্য ঝুলে আছে। অর্থাৎ 'বিচারাধীন' (Elector in under Adjudication) দেখাচ্ছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ‘No Result Found’ দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

    ২৮ ফেব্রুয়ারি বৈধ ভোটার ছিলেন। এখন অনেককেই ‘বিচারাধীন’ দেখাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সাইটে, উঠল অভিযোগ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    আর সেই বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে আপাতত কিছু বলা হয়নি। তবে কমিশনের সূত্র উদ্ধৃত করে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এরকম হচ্ছে। ওয়েবসাইট থেকেই নাম দেখতে এল এরকম সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন কমিশনের ওই আধিকারিক।

    (বিস্তারিত পরে আসছে)

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

