UPI Transaction Rule: পিন ভুলে গেলেও পাঠানো যাবে টাকা! UPI ইউজারদের জন্য সুখবর, কত টাকা পর্যন্ত?
ইউপিআই পিন মনে রাখার টেনশন শেষ! BHIM অ্যাপে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করুন ফিংগারপ্রিন্ট বা ফেস আইডিতে। কীভাবে এই বায়োমেট্রিক ফিচার চালু করবেন জানুন বিস্তারিত।
বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমরা প্রায় সবাই কেনাকাটার জন্য ইউপিআইয়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে পেমেন্ট করার সময় বা অনেক দিন ব্যবহার না করায় অনেকেই চার বা ছয় সংখ্যার ইউপিআই পিন (UPI PIN) ভুলে যান। এই সমস্যা সমাধানে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI) এক দুর্দান্ত সুখবর নিয়ে এসেছে। এখন থেকে BHIM অ্যাপের মাধ্যমে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করতে আর কোনও পিন টাইপ করার প্রয়োজন হবে না। আপনার স্মার্টফোনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফেস লক ব্যবহার করেই নিমেষের মধ্যে সারা যাবে লেনদেন।
বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন: কেন এটি বিপ্লব?
এতদিন পর্যন্ত যে কোনও অঙ্কের ইউপিআই লেনদেনের জন্য পিন দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু নতুন এই বায়োমেট্রিক ফিচারের ফলে পেমেন্ট প্রক্রিয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত এবং সহজ হবে। বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন প্রযুক্তিতে আপনার শারীরিক বৈশিষ্ট্য (আঙুলের ছাপ বা মুখাবয়ব) ব্যবহার করে পরিচয় যাচাই করা হয়। এর ফলে পিন চুরি বা কেউ আপনার পিন দেখে নেওয়ার ভয় থাকবে না, যা নিরাপত্তাকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দেবে।
আরও পড়ুন: Income Tax Rules Change: ১ এপ্রিল থেকে বদলে যাচ্ছে আয়কর নিয়ম: ফর্ম ১৬ নিয়ে বড় আপডেট, যা না জানলেই সমস্যা!
৫০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনে বিশেষ ছাড়
এনপিসিআইয়ের এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী, তুলনামূলক কম টাকার লেনদেনের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। আপাতত ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্টের জন্য এই সুবিধা কার্যকর করা হয়েছে। তবে নিরাপত্তার খাতিরে ৫,০০০ টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে আগের মতোই সিক্রেট ইউপিআই পিন ব্যবহার করতে হবে। কিউআর কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট করা হোক বা সরাসরি কাউকে টাকা পাঠানো - সবক্ষেত্রেই এই বায়োমেট্রিক ফিচার কাজ করবে।
আরও পড়ুন: North Bengal Rain Forecast: দুর্যোগ চলবেই! ৬০ কিমিতে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির তান্ডব, কবে থামবে বৃষ্টি? জানুন আপডেট
কীভাবে এই ফিচার চালু করবেন?
১) প্রথমে আপনার স্মার্টফোনে থাকা BHIM অ্যাপটি লেটেস্ট ভার্সনে আপডেট করে নিন এবং লগ-ইন করুন।
২) অ্যাপের ওপরের দিকে থাকা প্রোফাইল (Profile) সেকশনে যান।
৩) সেখানে আপনার লিঙ্ক করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি নির্বাচন করুন।
৪) মেনুতে 'Biometric Transaction' বা 'Fingerprint/Face Pay' অপশনটি খুঁজে বের করুন।
৫) অপশনটি 'On' করে দিন এবং আপনার ফোনের বায়োমেট্রিক ডেটার মাধ্যমে তা ভেরিফাই করুন।
ব্যস! এখন থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্টের সময় অ্যাপ আপনার কাছে পিনের বদলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফেস আইডি চাইবে।
আরও পড়ুন: IPAC Case in SC: 'আদালত ধরেই নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী অপরাধ করেছেন?', আইপ্যাক মামলায় বলল রাজ্য সরকার
ব্যবহারকারীদের জন্য কেন এটি সুবিধাজনক?
এই ফিচারের সবথেকে বড় সুবিধা হল গতি। পিন টাইপ করার সময় সাশ্রয় হবে এবং ভুল পিন দেওয়ার কারণে অ্যাকাউন্ট ব্লক হওয়ার ভয় থাকবে না। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ বা যারা প্রযুক্তিতে খুব একটা সাবলীল নন, তাদের জন্য পিন মনে রাখার ঝক্কি কমবে। এছাড়া জনাকীর্ণ স্থানে পেমেন্ট করার সময় পিন টাইপ করা অনেক সময় অসুরক্ষিত মনে হয়, সেক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত সরকার এবং এনপিসিআইয়ের এই উদ্যোগ ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনকে আরও শক্তিশালী করবে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কেনাকাটাকে আরও সহজ এবং ক্যাশলেস করাই এই ফিচারের মূল লক্ষ্য।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।