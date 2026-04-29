Rain Forecast on 29th April: ভারী বৃষ্টি, ৭ জেলায় ৬০ কিমিতে ঝড়- আজ থেকে আবহাওয়ার মোড় ঘুরে গেল দক্ষিণবঙ্গে

Rain Forecast on 29th April: ভারী বৃষ্টি, ৭ জেলায় ৬০ কিমিতে ঝড়- আজ থেকে আবহাওয়ার মোড় ঘুরে গেল দক্ষিণবঙ্গে
Rain Forecast on 29th April: আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হবে। ভারী বৃষ্টি হবে দুটি জেলায়। আবার সাতটি জেলায় ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আজ কোন জেলার আবহাওয়া কেমন থাকবে?
Rain Forecast on 29th April: সকাল-সকাল বৃষ্টি নামল দক্ষিণবঙ্গের জেলায়। একাধিক জেলায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) ঝড়-বৃষ্টি হবে। প্রতিটি জেলায় জারি করা হয়েছে সতর্কতা। কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কয়েকটি জেলায় ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
কোন কোন জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে?
আজ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার অধিকাংশ অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সেইসঙ্গে হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি বা দুটি অংশে ভারী বৃষ্টি (৭০ মিলিমিটার থেকে ১১০ মিলিমিটার) হবে।
আরও পড়ুন: Kolkata girl shines in Math Olympiad: অঙ্কের অলিম্পিয়াডে ইতিহাস ভারতের, দলে কলকাতার ১৬ বছরের শ্রীময়ীও, গর্ববোধ মোদীর
কোন জেলায় ঝড়ের বেগ কতটা থাকবে?
১) কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পূর্ব বর্ধমানে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় উঠবে। ওই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আজ উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এবং নদিয়ায় ভোটগ্রহণ চলছে। অর্থাৎ যে জেলাগুলিতে ভোট হচ্ছে, তার মধ্যে পাঁচটিতেই ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝড় বইবে।
আরও পড়ুন: Watermelon Tips: তরমুজে বিষাক্ত লাল রং? ৫ সেকেন্ডের এই ৩ কৌশলেই দেখে নিন আসল নাকি নকল জিনিস এটা
২) দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ঝড়ের বেগ কিছুটা কম থাকবে। ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সেজন্য ওই জেলাগুলিতে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।
আরও পড়ুন: Aadhaar Card Latest Update: আধার কার্ডে নয়া সুবিধা! গুগল ওয়ালেটে কীভাবে সেভ করবেন? রইল পুরো প্রক্রিয়া
এখনই কয়েকটি জেলায় সতর্কতা জারি
তারইমধ্যে কলকাতা, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সকাল ৮ টা ৫০ মিনিট থেকে পরবর্তী দু'ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টায় ওই তিন জেলার কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। দমকা হাওয়া বইবে। ঝোড়ো হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি থাকবে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।