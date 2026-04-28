    Watermelon Tips: তরমুজে বিষাক্ত লাল রং? ৫ সেকেন্ডের এই ৩ কৌশলেই দেখে নিন আসল নাকি নকল জিনিস এটা

    Watermelon Tips: রাস্তার ধারের কাটা তরমুজ বা অত্যাধিক লাল শরবত এড়িয়ে চলাই ভালো। ফল কেনার সময় তাড়াহুড়ো না করে উপরের পরীক্ষাগুলো করে দেখুন। সুস্থ থাকতে সতর্কতার কোনও বিকল্প নেই। সেইসঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখুন।

    Published on: Apr 28, 2026 6:58 PM IST
    By Ayan Das
    Watermelon Tips: গরমের দাবদাহ থেকে বাঁচতে এক ফালি রসালো লাল তরমুজের জুড়ি নেই। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে এবং ক্লান্তি দূর করতে তরমুজ আমাদের প্রথম পছন্দ। কিন্তু আপনার পছন্দের এই ফলটি কি আপনার অজান্তেই শরীরের ক্ষতি করছে? বর্তমানে বাজারের চাহিদা মেটাতে অসাধু ব্যবসায়ীরা তরমুজকে দ্রুত পাকাতে এবং টকটকে লাল দেখাতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও ইনজেকশন ব্যবহার করছে। এই ইনজেকশন দেওয়া তরমুজ খেলে ফুড পয়জনিং থেকে শুরু করে পেটের মারাত্মক সমস্যা হতে পারে। তাই পরিবারের সুরক্ষায় তরমুজ কেনার আগে বা খাওয়ার আগে তা পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। আসল ও নকল তরমুজ চেনার তিনটি কৌশল দেখে নিন।

    গরমকালের অন্যতম প্রিয় ফল হল তরমুজ। (ছবিটি প্রতীকী)
    টিস্যু পেপার টেস্ট (সবচেয়ে সহজ উপায়)

    তরমুজ কাটার পর এক টুকরো লাল অংশ নিন। এবার একটি সাদা পরিষ্কার টিস্যু পেপার নিয়ে ওই লাল অংশের ওপর আলতো করে চেপে ধরুন।

    ফলাফল: যদি টিস্যু পেপারের রং গাঢ় লাল বা কমলা হয়ে যায়, তবে বুঝবেন এতে কৃত্রিম রং (যেমন ইরিথ্রোসিন) মেশানো হয়েছে। যদি টিস্যু পেপারে সামান্য জলীয় ভাব থাকে কিন্তু কোনো রং না লাগে, তবে সেটি প্রাকৃতিক উপায়ে পাকা আসল তরমুজ।

    জলের গ্লাসে পরীক্ষা

    তরমুজের ছোটো একটি টুকরো এক গ্লাস সাধারণ জলের মধ্যে দিয়ে দিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন।

    ফলাফল: যদি জলটি ধীরে-ধীরে লাল হতে শুরু করে, তবে নিশ্চিত থাকুন এতে রং ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রাকৃতিক রঙের জল সহজে রঙিন হয় না, কিন্তু কৃত্রিম রাসায়নিক রং জলে দ্রুত মিশে যায়।

    আরও পড়ুন: Aadhaar Card Latest Update: আধার কার্ডে নয়া সুবিধা! গুগল ওয়ালেটে কীভাবে সেভ করবেন? রইল পুরো প্রক্রিয়া

    বাহ্যিক গঠন ও বীজের রঙ পর্যবেক্ষণ

    ১) হলুদ দাগ: তরমুজের গায়ে যদি বড় একটি হলুদ রঙের ছোপ (Field Spot) থাকে, তবে বুঝবেন সেটি খেতে মিষ্টি এবং প্রাকৃতিকভাবে গাছে পেকেছে। কিন্তু পুরো তরমুজ যদি একদম গাঢ় সবুজ হয় এবং কোনও হলুদ ছোপ না থাকে, তবে তা কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো হতে পারে।

    ২) সাদা বীজ ও লাল শাঁস: তরমুজটি ভিতর থেকে টকটকে লাল হয়। কিন্তু তার বীজগুলো একদম সাদা বা অপরিণত হয়, তবে এটি ইনজেকশন দেওয়ার বড় লক্ষণ। প্রাকৃতিকভাবে পাকা লাল তরমুজের বীজ সাধারণত কালো বা কালচে খয়েরি রঙের হয়।

    আরও পড়ুন: PPF Pension Planning: PPF-তে কীভাবে বিনিয়োগ করলে মাসে ৬১,০০০ টাকা পেনশন মিলবে? রইল পুরো হিসাব

    ৩) গর্ত বা ছিদ্র: তরমুজের খোসায় যদি ছোট কোনো ছিদ্র বা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় অস্বাভাবিক নরম ভাব লক্ষ্য করেন, তবে বুঝবেন সেখান দিয়েই হয়তো সিরিঞ্জ চালানো হয়েছে।

    আরও পড়ুন: India's first indigenous bullet train: ২৮০ কিমিতে ছুটবে ভারতের নিজস্ব প্রথম বুলেট ট্রেন! কবে প্রথম তৈরি হবে? দেরি নেই

    কেন ক্ষতিকর এই 'নকল' তরমুজ?

    ব্যবসায়ীরা সাধারণত 'লেড ক্রোমেট', 'মেথানিল ইয়েলো' বা 'সুদান রেড'-এর মতো বিষাক্ত রং এবং 'অক্সিটোসিন' ইনজেকশন ব্যবহার করে। এগুলো নিয়মিত শরীরে প্রবেশ করলে লিভারের সমস্যা, কিডনির ক্ষতি এবং স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। শিশুদের জন্য এই রাসায়নিকগুলো আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

