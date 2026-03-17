Sealdah-Lalgola Special Local Train: শিয়ালদা লাইনে ৬ স্পেশাল লোকাল ট্রেন! কখন, কোন স্টেশন থেকে ছাড়বে? রইল টাইমটেবিল

এই সপ্তাহে শিয়ালদা ডিভিশনে ছ'টি স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের বাড়তি চাপ সামাল দিতে আগামী ১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার), ২০ মার্চ (শুক্রবার) এবং ২২ মার্চ (রবিবার) শিয়ালদা-লালগোলা লাইনে চালানো হবে কয়েকটি স্পেশাল লোকাল ট্রেন। আসলে এই সপ্তাহের শেষের দিকে ইদ পড়বে। সেজন্য শিয়ালদা-লালগোলা রুটে যাত্রীদের চাপ বৃদ্ধি পায়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই রেলের তরফে বাড়তি ছ'টি লোকাল ট্রেন চালানো হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
বৃহস্পতিবার কোন কোন স্পেশাল ট্রেন চলবে?
১) শিয়ালদা-লালগোলা স্পেশাল: সকাল ১১ টা ৫৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়বে। লালগোলায় পৌঁছাবে বিকেল ৪ টে ৫৫ মিনিটে।
২) লালগোলা-রানাঘাট স্পেশাল লোকাল: বিকেল ৫ টা ৪৫ মিনিটে লালগোলা থেকে ছাড়বে। রাত ৯ টা ২ মিনিটে রানাঘাটে পৌঁছাবে।
শুক্রবার কোন কোন স্পেশাল ট্রেন চলবে?
১) শিয়ালদা-লালগোলা স্পেশাল লোকাল: শিয়ালদা থেকে ছাড়বে দুপুর ৩ টে ২০ মিনিটে। রাত ৮ টা ২০ মিনিটে পৌঁছাবে লালগোলায়।
২) লালগোলা-শিয়ালদা স্পেশাল লোকাল: ভোর ৪ টে ৫০ মিনিটে লালগোলা থেকে ছাড়বে। শিয়ালদায় ঢুকবে সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিটে।
রবিবার কোন কোন স্পেশাল ট্রেন চলবে?
১) রানাঘাট-লালগোলা স্পেশাল লোকাল: সকাল ৯ টা ৫০ মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়বে। বেলা ১২ টা ৫০ মিনিটে ঢুকবে লালগোলায়।
২) লালগোলা-শিয়ালদা স্পেশাল লোকাল: দুপুর ২ টো ১৫ মিনিটে লালগোলা থেকে ছাড়বে। সন্ধ্যা ৭ টা ১০ মিনিটে শিয়ালদায় পৌঁছাবে।
News/Bengal/Sealdah-Lalgola Special Local Train: শিয়ালদা লাইনে ৬ স্পেশাল লোকাল ট্রেন! কখন, কোন স্টেশন থেকে ছাড়বে? রইল টাইমটেবিল