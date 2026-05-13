South Point School in CBSE 12th Results: CBSE দ্বাদশে ৯০ শতাংশের গণ্ডি পার সাউথ পয়েন্টের ১২৬ জনের, টপার কারা? রইল তালিকা

South Point School in CBSE 12th Results: CBSE দ্বাদশে ৯০ শতাংশের গণ্ডি পার সাউথ পয়েন্টের ১২৬ জনের, টপার কারা? রইল তালিকা
South Point School in CBSE 12th Results: সিবিএসই দ্বাদশের পরীক্ষায় ভালোই রেজাল্ট করলেন কলকাতার সাউথ পয়েন্টের স্কুলের পড়ুয়ারা। ১২৬ জন ৯০ নম্বর শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছেন। প্রথম ১২ জনের তালিকায় কারা কারা আছেন? রইল তালিকা।
South Point School in CBSE 12th Results: সিবিএসই দ্বাদশের পরীক্ষায় সাউথ পয়েন্টের প্রায় ৪.৫ শতাংশ পড়ুয়ার নম্বর পার করে গেল ৯৫ শতাংশের গণ্ডি। বুধবার সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ডের তরফে কোনও মেধাতালিকা প্রকাশ না করা হওয়ায় প্রথম দশে কারা আছেন, তা জানা যায়নি। তবে সার্বিকভাবে ভালো ফল করল কলকাতা সাউথ পয়েন্ট স্কুল। ৯০ শতাংশের উপরে নম্বর পেয়েছেন স্কুলে ১২৬ জন পড়ুয়া। যা শতাংশের বিচারে ২২.৩৪। স্কুল থেকে সর্বোচ্চ ৪৯৩ নম্বর পেয়েছেন সোমদত্তা মণ্ডল। তাছাড়াও ৪৮০ নম্বর পেয়েছেন কমপক্ষে ১২ জন পড়ুয়া। তাঁদের মধ্যে সায়েন্স (বিজ্ঞান) বা হিউম্যানিটিজ (কলা) বিভাগের পড়ুয়াদের আধিক্যই আছে। তাছাড়াও ৪৮০ নম্বরের গণ্ডি পার করেছেন কমার্স (বাণিজ্য) বিভাগের কমপক্ষে একজন পড়ুয়া।
CBSE দ্বাদশে সাউথ পয়েন্টের পারফরম্যান্স
১) মোট পরীক্ষার্থী: ৫৬৪ জন।
২) ৯৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর: ২৫ জন (৪.৪৪ শতাংশ)।
৩) ৯০ শতাংশ থেকে ৯৪.৮ শতাংশ নম্বর: ১০১ জন (১৭.৯১ শতাংশ)।
৪) ৮০ শতাংশ থেকে ৮৯.৮ শতাংশ নম্বর: ২১৮ জন (৩৮.৬৫ শতাংশ)।
৫) ৭০ শতাংশ থেকে ৭৯.৮ শতাংশ নম্বর: ১৪৭ জন (২৬.০৬ শতাংশ)।
৬) ৭০ শতাংশের নীচে: ৭৩ জন (১২.৯৪ শতাংশ)।
৭) স্কুলের গড় নম্বর (শতাংশের বিচারে): ৮২.৬১ শতাংশ।
CBSE দ্বাদশ শ্রেণিতে সাউথ পয়েন্টের টপারদের তালিকা
১) সোমদত্তা মণ্ডল: ৪৯৩ নম্বর (৯৮.৬ শতাংশ), সায়েন্স।
২) অহনা ঘোষাল: ৪৮৮ নম্বর (৯৭.৬ শতাংশ), হিউম্যানিটিজ।
৩) আদৃত বসু: ৪৮৭ নম্বর (৯৭.৪ শতাংশ), সায়েন্স।
৪) দেবোজিৎ পাল: ৪৮৬ নম্বর (৯৭.২ শতাংশ), সায়েন্স।
৫) শিববাজ দে: ৪৮৫ নম্বর (৯৭ শতাংশ), কমার্স।
৬) সাযুজ্য ঘোষ: ৪৮৪ নম্বর (৯৬.৮ শতাংশ), হিউম্যানিটিজ।
৭) পলাশপ্রিয়া রায়: ৪৮৪ নম্বর (৯৬.৮ শতাংশ), হিউম্যানিটিজ।
৮) আয়ূষ চট্টোপাধ্যায়: ৪৮২ নম্বর (৯৬.৪ শতাংশ), হিউম্যানিটিজ।
৯) অস্মিতা মৈত্র: ৪৮২ নম্বর (৯৬.৪ শতাংশ), হিউম্যানিটিজ।
১০) ইশান দাশগুপ্ত: ৪৮২ নম্বর (৯৬.৪ শতাংশ), সায়েন্স।
১১) রেহান শেখ: ৪৮২ নম্বর (৯৬.৪ শতাংশ), হিউম্যানিটিজ।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।