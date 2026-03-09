Edit Profile
    SSC IX-XII Teachers Recruitment Update: মে'তেও একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং টানছে SSC, নবম-দশমের ভেরিফিকেশন-ইন্টারভিউ কবে?

    একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং এবং নবম-দশমের ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউয়ের সম্ভাব্য সূচি প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। এই মাস থেকেই একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরবর্তী পর্যায়ের কাউন্সেলিং শুরু হবে। গতি পাবে নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াও।

    Published on: Mar 09, 2026 7:12 PM IST
    By Ayan Das
    একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরবর্তী পর্যায়ের কাউন্সেলিংয়ের সম্ভাব্য দিনক্ষণ প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সেইসঙ্গে নবম-দশম শ্রেণির ভেরিফিকেশন এবং ইন্টারভিউয়েরও সম্ভাব্য দিনক্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে কমিশনের তরফে। কবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রার্থীকে কবে কাউন্সেলিংয়ে ডাকা হবে, কবে কোন বিষয়ের কাউন্সেলিং হবে, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। একইভাবে নবম-দশম শ্রেণির ভেরিফিকেশন এবং ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রেও সেইসব তথ্য জানায়নি কমিশন। এসএসসির তরফে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময় বিষয়ভিত্তিক কাউন্সেলিং বা ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউয়ের সূচি ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

    একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং এবং নবম-দশমের ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউয়ের সম্ভাব্য সূচি প্রকাশ করল এসএসসি। (ফাইল ছবি)
    একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং এবং নবম-দশমের ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউয়ের সম্ভাব্য সূচি প্রকাশ করল এসএসসি। (ফাইল ছবি)

    SSC একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিংয়ের সম্ভাব্য সূচি

    ১) ২৪ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ।

    ২) ২৭ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ।

    ৩) ৬ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল।

    ৪) ১৭ এপ্রিল এবং ১৮ এপ্রিল।

    ৫) ২০ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল।

    ৬) ২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল।

    ৭) ৪ মে থেকে ৮ মে।

    SSC নবম-দশমের ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউয়ের সম্ভাব্য সূচি

    ১) ২৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ।

    ২) ২৭ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ।

    ৩) ৬ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল।

    ৪) ১৭ এপ্রিল এবং ১৮ এপ্রিল।

    ৫) ২০ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল।

    ৬) ২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল।

    ৭) ৪ মে থেকে ৮ মে।

    ৮) ১১ মে থেকে ১৫ মে।

    ৯) ১৮ মে থেকে ২৩ মে।

    ২১ জানুয়ারি মেধাতালিকা আর মে পর্যন্ত কাউন্সেলিং

    আর এসএসসির সেই সম্ভাব্য সূচির পরে স্বভাবতই হতাশা তৈরি হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রার্থীদের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, ২১ জানুয়ারি চূড়ান্ত মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশের পরে কাউন্সেলিং শেষ করতে মে হয়ে যাবে কেন? এতদিন কেন সময় লাগবে? খাতায়কলমে ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম পর্যায়ের কাউন্সেলিং হলেও প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মেরেকেটে ২০০। যেখানে শূন্যপদের সংখ্যা ১২,০০০-র বেশি। বাকিদের কাউন্সেলিং করতে কমিশন কেন তিন মাস লাগিয়ে দেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীরা। যাঁরা চূড়ান্ত প্যানেলে আছেন।

    SSC নবম-দশমের প্রার্থীরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন

    তবে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন নবম-দশম শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীরা। সেই গত ৭ সেপ্টেম্বর হয়েছিল লিখিত পরীক্ষা। তারপর বহু প্রতীক্ষার পরে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে এসএসসি। আরও দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে অবশেষে ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ নিয়ে কিছুটা আশার আলো পেলেন চাকরিপ্রার্থীরা। কোন কোন প্রার্থী নথি যাচাই বা ভেরিফিকেশনের ডাক পেয়েছেন, তা ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কবে কাদের ডাকা হবে, তা পরবর্তীতে জানাবে এসএসসি। সেই ভেরিফিকেশনের পরে ইন্টারভিউ হবে। তারপর প্রকাশিত হবে মেধাতালিকা।

