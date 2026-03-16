    WB Rain-Thundersquall Forecast: কলকাতায় ৭২ কিমিতে ঝড়, হল শিলাবৃষ্টি, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, কালও তাই হবে?

    সোমবার রাতে কলকাতায় ঘণ্টায় ৭২ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে। শিলাবৃষ্টিও হয়েছে কলকাতা সংলগ্ন একাধিক জায়গায়। পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়েছে।

    Published on: Mar 16, 2026 11:35 PM IST
    By Ayan Das
    সোমবার রাতের প্রকৃতির তাণ্ডবের সময় কলকাতায় দমকা হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ৭২ কিলোমিটার ছুঁয়ে ফেলল। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছছে, সোমবার রাত ৯ টা ১৬ মিনিটে কলকাতায় (আলিপুর) ঝোড়ো হাওয়ার পৌঁছে যায় ঘণ্টায় ৭২ কিমির ঘরে। শুধু তাই নয়, কলকাতা এবং কলকাতা সংলগ্ন একাধিক জায়গায় (বেহালা, যাদবপুরের মতো জায়গা) প্রবল শিলাবৃষ্টি হয়েছে। পাল্লা দিয়ে চলেছে মেঘের গর্জন। পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে ঝড় উঠেছে। একটা সময় তো পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, কলকাতায় লাল সতর্কতাও জারি করা হয় আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে।

    সোমবার রাতে তাণ্ডব চালাল প্রকৃতি। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)
    আরও পড়ুন: WB 5th Pay Commission DA Arrear Rule: এখন ২ দফায় ৪৮ মাসের বকেয়া DA দেবে রাজ্য! কারা নগদ টাকা পাবেন? কাদের সেটা হবে না?

    মঙ্গলবার কি দক্ষিণবঙ্গে এরকমই ঝড়-বৃষ্টি হবে?

    তবে মঙ্গলবার এরকম ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। সেইসঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার জন্য উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    আরও পড়ুন: Pakistan bowler no-ball row: ‘ক্রিকেটের ইতিহাসে সবথেকে বড় নো-বল’, পাকিস্তানি বোলারের কীর্তিতে হতবাক দুনিয়া

    উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি

    একইভাবে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি হবে মঙ্গলবার। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের অনেকাংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। আবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বাকি তিনটি জেলার একটি বা দুটি অংশে।

    আরও পড়ুন: Gavaskar on Pakistani players: পাক খেলোয়াড়দের টাকায় ভারতীয় জওয়ানদের হত্যা করা হয়, সানির নিশানায় কাব্য মারানরা

    সার্বিকভাবে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ঝড়ের জন্য। সপ্তাহের দ্বিতীয় কর্মদিবসে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

