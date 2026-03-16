    Pakistan bowler no-ball row: ‘ক্রিকেটের ইতিহাসে সবথেকে বড় নো-বল’, পাকিস্তানি বোলারের কীর্তিতে হতবাক দুনিয়া

    পাকিস্তান ক্রিকেট এবং ‘নো-বল’ বিতর্ক - এই দুইয়ের সম্পর্ক যেন অবিচ্ছেদ্য। ২০১০ সালে লর্ডস টেস্টে মহম্মদ আমিরের সেই কুখ্যাত নো-বল এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে টাটকা।

    Published on: Mar 16, 2026 8:38 PM IST
    By Ayan Das
    পাকিস্তান ক্রিকেট এবং ‘নো-বল’ বিতর্ক - এই দুইয়ের সম্পর্ক যেন অবিচ্ছেদ্য। ২০১০ সালে লর্ডস টেস্টে মহম্মদ আমিরের সেই কুখ্যাত নো-বল এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে টাটকা। ঠিক ১৬ বছর পর আরও একটি নো-বল নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। আলোচনায় উঠে এসেছে তরুণ ফাস্ট বোলার আসাদ আখতারের নাম। ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপে তাঁর করা একটি ‘বিশাল’ নো-বল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

    সেই বিশাল নো-বল পাকিস্তানি বোলারের। (ছবি সৌজন্যে এক্স)
    সেই বিশাল নো-বল পাকিস্তানি বোলারের। (ছবি সৌজন্যে এক্স)

    ঘটনাটি কী ছিল?

    রিপোর্ট অনুযায়ী, গত শনিবার পেশোয়ারের ইমরান খান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে করাচি ব্লুজ বনাম লাহোর ব্লুজের মধ্যে একটি ম্যাচ চলছিল। করাচি ব্লুজের হয়ে বোলিং করতে আসেন ডান-হাতি পেসার আসাদ। নবম ওভারে যখন লাহোর ব্লুজের ব্যাটাররা ইনিংস গড়ার চেষ্টা করছিলেন, তখনই আসাদ এমন একটি নো-বল করেন, যা দেখে সকলেই হতবাক হয়ে যান।

    রিপ্লেতে দেখা যায়, আসাদ আখতারের সামনের পা পপিং ক্রিজ থেকে এতটাই দূরে ছিল যে, তার পেছনের পা'টিও প্রায় লাইনের কাছে চলে এসেছিল। আধুনিক ক্রিকেটে যেখানে বোলাররা সেন্টিমিটারের ব্যবধানে নো-বল করে থাকেন, সেখানে এক বিশাল এই ব্যবধান দেখে অনেকেই । ওই একটি ওভারে আসাদ দুটি নো-বল এবং দুটি ওয়াইডসহ মোট ২১ রান খরচ করেন।

    সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড়

    সেই ভিডিয়োয় ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। নেটিজেনদের বড় একটি অংশ একে কেবল 'ভুল' হিসেবে মানতে নারাজ। অনেকের মতে, একজন পেশাদার বোলার অনিচ্ছাকৃতভাবে এত বড় নো-বল করতে পারেন না। এক্স এবং রেডিটে অনেকেই সরাসরি একে 'স্পট ফিক্সিং'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ আবার উপহাস করে লিখেছেন, 'আসাদ হয়তো লাইনের বদলে সীমানা দড়ি খুঁজছিলেন।' কেউ-কেউ বলছেন, 'ক্রিকেটের ইতিহাসে সবথেকে বড় নো-বল।’

    আমিরের সঙ্গে তুলনা

    ২০১০ সালে আমির যখন লর্ডসে নো-বল করেছিলেন, সেটার সঙ্গে তুলনা উঠে আসছে আসাদের এই ডেলিভারিটি। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি, তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন পারফরম্যান্স বোর্ডকে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

    News/News/Pakistan Bowler No-ball Row: ‘ক্রিকেটের ইতিহাসে সবথেকে বড় নো-বল’, পাকিস্তানি বোলারের কীর্তিতে হতবাক দুনিয়া
