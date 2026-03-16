Pakistan bowler no-ball row: ‘ক্রিকেটের ইতিহাসে সবথেকে বড় নো-বল’, পাকিস্তানি বোলারের কীর্তিতে হতবাক দুনিয়া

Pakistan bowler no-ball row: ‘ক্রিকেটের ইতিহাসে সবথেকে বড় নো-বল’, পাকিস্তানি বোলারের কীর্তিতে হতবাক দুনিয়া
পাকিস্তান ক্রিকেট এবং ‘নো-বল’ বিতর্ক - এই দুইয়ের সম্পর্ক যেন অবিচ্ছেদ্য। ২০১০ সালে লর্ডস টেস্টে মহম্মদ আমিরের সেই কুখ্যাত নো-বল এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে টাটকা। ঠিক ১৬ বছর পর আরও একটি নো-বল নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। আলোচনায় উঠে এসেছে তরুণ ফাস্ট বোলার আসাদ আখতারের নাম। ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপে তাঁর করা একটি ‘বিশাল’ নো-বল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
ঘটনাটি কী ছিল?
রিপোর্ট অনুযায়ী, গত শনিবার পেশোয়ারের ইমরান খান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে করাচি ব্লুজ বনাম লাহোর ব্লুজের মধ্যে একটি ম্যাচ চলছিল। করাচি ব্লুজের হয়ে বোলিং করতে আসেন ডান-হাতি পেসার আসাদ। নবম ওভারে যখন লাহোর ব্লুজের ব্যাটাররা ইনিংস গড়ার চেষ্টা করছিলেন, তখনই আসাদ এমন একটি নো-বল করেন, যা দেখে সকলেই হতবাক হয়ে যান।
আরও পড়ুন: Cricket Unique Record: ৪২ ছক্কায় ১৩৭ বলে অপরাজিত ৪০২ রান- বাবার সঙ্গে ৫৯০ রানের জুটি গড়লেন ছেলে!
রিপ্লেতে দেখা যায়, আসাদ আখতারের সামনের পা পপিং ক্রিজ থেকে এতটাই দূরে ছিল যে, তার পেছনের পা'টিও প্রায় লাইনের কাছে চলে এসেছিল। আধুনিক ক্রিকেটে যেখানে বোলাররা সেন্টিমিটারের ব্যবধানে নো-বল করে থাকেন, সেখানে এক বিশাল এই ব্যবধান দেখে অনেকেই । ওই একটি ওভারে আসাদ দুটি নো-বল এবং দুটি ওয়াইডসহ মোট ২১ রান খরচ করেন।
আরও পড়ুন: Gavaskar on Pakistani players: পাক খেলোয়াড়দের টাকায় ভারতীয় জওয়ানদের হত্যা করা হয়, সানির নিশানায় কাব্য মারানরা
সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড়
সেই ভিডিয়োয় ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। নেটিজেনদের বড় একটি অংশ একে কেবল 'ভুল' হিসেবে মানতে নারাজ। অনেকের মতে, একজন পেশাদার বোলার অনিচ্ছাকৃতভাবে এত বড় নো-বল করতে পারেন না। এক্স এবং রেডিটে অনেকেই সরাসরি একে 'স্পট ফিক্সিং'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ আবার উপহাস করে লিখেছেন, 'আসাদ হয়তো লাইনের বদলে সীমানা দড়ি খুঁজছিলেন।' কেউ-কেউ বলছেন, 'ক্রিকেটের ইতিহাসে সবথেকে বড় নো-বল।’
আরও পড়ুন: Kolkata's 1st Dedicated Swimming Pool: কলকাতায় অলিম্পিক্সের মতো সুইমিং পুল! হল ঘোষণা, কোথায়? থাকবে বিশ্বমানের পরিকাঠামো
আমিরের সঙ্গে তুলনা
২০১০ সালে আমির যখন লর্ডসে নো-বল করেছিলেন, সেটার সঙ্গে তুলনা উঠে আসছে আসাদের এই ডেলিভারিটি। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি, তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন পারফরম্যান্স বোর্ডকে অস্বস্তিতে ফেলেছে।