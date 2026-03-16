Kolkata's 1st Dedicated Swimming Pool: কলকাতায় অলিম্পিক্সের মতো সুইমিং পুল! হল ঘোষণা, কোথায়? থাকবে বিশ্বমানের পরিকাঠামো

Kolkata's 1st Dedicated Swimming Pool: কলকাতায় অলিম্পিক্সের মতো সুইমিং পুল! হল ঘোষণা, কোথায়? থাকবে বিশ্বমানের পরিকাঠামো
কলকাতায় অলিম্পিক্সের মতো সুইমিং পুল তৈরির ঘোষণা করা হল। কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে একটি ডেডিকেটেড সুইমিং কমপ্লেক্স তৈরি হতে চলেছে।
বাংলার সাঁতারের মানচিত্রে যুক্ত হতে চলল নতুন পালক। বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বড় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ঘোষণা করা হয়েছে। কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে একটি ডেডিকেটেড সুইমিং কমপ্লেক্স তৈরি হতে চলেছে। এখানে একটি ৫০ মিটার বাই ২৫ মিটার অলিম্পিক সাইজ কম্পিটিশন পুল (আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল) তৈরি হবে। বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে এই চত্বরকে। উত্তর কলকাতা-সহ কলকাতার উদীয়মান সাঁতারুদের জন্য এটি হবে প্রধান কোচিং হাব।
কী কী লাভ হবে?
বিষয়টি নিয়ে বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা জানিয়েছেন, বাংলা চিরকালই ভারতীয় সাঁতারে নক্ষত্র তৈরি করেছে। বুলা চৌধুরী থেকে শুরু করে সুপ্রিয় মণ্ডল বা সৌব্রিতি মন্ডল - সবার লড়াইয়ের ইতিহাস এই বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেই যুক্ত। অতীতে নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর অভাবে সাঁতারুদের বিভিন্ন ক্লাব বা পুরসভার পুলের ওপর নির্ভর করতে হত। এখন নিজস্ব আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি হওয়ায় অ্যাথলিটরা আরও সুসংগতভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবেন।
বিশেষ ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রাম হবে, আশ্বাস BASA-র সম্পাদক
বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কাঞ্চন পানিগ্রাহীর কথায়, ‘দেশবন্ধু পার্কের এই কমপ্লেক্সটি বাংলার জলক্রীড়া ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করবে। এখানে আমরা রাজ্য স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়াও বিশেষ ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রাম এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করব।’
আরও পড়ুন: Gavaskar on Pakistani players: পাক খেলোয়াড়দের টাকায় ভারতীয় জওয়ানদের হত্যা করা হয়, সানির নিশানায় কাব্য মারানরা
BASA-র ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ওয়েবসাইট
তারইমধ্যে প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা আনতে এবং খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা আরও উন্নত করতে বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চালু করা হল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ওয়েবসাইট। শনিবার কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ডিকেএসে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পোর্টালের উদ্বোধন করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেনবেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক, প্রধান পৃষ্ঠপোষক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রশিক্ষক, সাঁতারু এবং সংস্থার পদস্থ আধিকারিকরা।
আরও পড়ুন: Cricket Unique Record: ৪২ ছক্কায় ১৩৭ বলে অপরাজিত ৪০২ রান- বাবার সঙ্গে ৫৯০ রানের জুটি গড়লেন ছেলে!
বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এখন থেকে সাঁতারুরা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। পাশাপাশি প্রতিযোগিতার আপডেট, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সাধারণ মানুষ ও ক্রীড়াবিদদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। এই পদক্ষেপকে বাংলার জলক্রীড়াকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক হয়ে উঠবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের তরফে।