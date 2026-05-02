TMC faces setback in WB Vote Couting Case: ভোটগণনার আগে ৩ দিনে জোড়া ধাক্কা খেল তৃণমূল, ধোপে টিকল না আর্জি, অশনি সংকেত?
TMC faces setback in WB Vote Couting Case: সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। আগামী ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে। তার দু'দিন আগে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস।
বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে, শনিবার সুপ্রিম কোর্টে- ভোটগণনায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগের মামলায় ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটগণনা নিয়ে নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নিয়মবিরুদ্ধ নয়। ভোটগণনার সময় সুপারভাইজার হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারি নাকি রাজ্য সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশনই। সেইসঙ্গে ওই মামলায় রায় দিতেও রাজি হয়নি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএস নরসিমা ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, সেই মোতাবেক করা হবে। সেই পরিস্থিতিতে কোনও নির্দেশ জারি করেনি সুপ্রিম কোর্ট।
তৃণমূলের তরফে কী সওয়াল করা হয়?
আর সেই ঘটনাপ্রবাহের পরে তৃণমূলের তরফে কিছু জানানো না হলেও শুনানির সময় রাজ্যের শাসক দলের আইনজীবী কপিল সিব্বল সওয়াল করেন, কমিশনের জারি করা সার্কুলারে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগের কথা বলা থাকলেও সেই কাজটা করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ভোট গণনাকেন্দ্রে কাউন্টিং সুপারভাইজার বা অন্যান্য গণনাকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
তৃণমূলের সওয়াল খারিজ সুপ্রিম কোর্টের
যদিও শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানায়, যা নিয়ম আছে, তাতে কাউন্টিং সুপারভাইজার ও কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ করা যায়, তেমনই তাঁরা রাজ্য সরকারি কর্মচারীও হতে পারেন। কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদেরই বেছে নিতে পারে। তাতে বলা যায় না যে নিয়মভঙ্গ করা হচ্ছে বা নিয়মবিরুদ্ধ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেই রেশ ধরে কমিশনের বিজ্ঞপ্তিই বহাল রাখা
আজ মমতাদের বৈঠক
সেই ধাক্কার মধ্যেই আজ দলের সব কাউন্টিং এজেন্টের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকের কথা আছে মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সূত্রের খবর, গণনার সময় কোনওরকম যাতে খামতি থেকে না যায়, সেজন্যই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। সেজন্যই স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বার্তা দেবেন বলে সূত্রের খবর।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।