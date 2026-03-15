Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB 5th Pay Commission DA Arrear: বকেয়া DA মিটিয়ে দেবে রাজ্য! সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা কবে থেকে টাকা পাবেন?

    পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) পাবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক আগেই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    Published on: Mar 15, 2026 3:20 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) প্রদানের ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার ঠিক ৫৫ মিনিট আগে (দুপুর ৩ টে ৫ মিনিট) মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের মার্চ থেকে রোপা ২০০৯-র (পঞ্চম বেতন কমিশন) আওতায় রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়া হবে। অর্থ দফতরের তরফে জারি করা নিয়মাবলী ও বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে সেই বকেয়া ডিএ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে সরকারিভাবে অর্থ দফতরের তরফে আপাতত কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

    পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)

    ভোটের আগে আচমকা ঘোষণা মমতার

    এমনিতে ৫ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় বকেয়া ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর থেকে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করা হয়নি। দিনকয়েক আগে রাজ্যের তরফে সময় বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। কিন্তু বিকেল চারটে থেকে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক ৫৫ মিনিট আগে তাঁদের মন জয়ের চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

    শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদেরও বকেয়া ডিএ দেবে রাজ্য

    শুধু রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা নন, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মন জয়ের চেষ্টা করেছে রাজ্য সরকার। কারণ বকেয়া ডিএ প্রদানের আর্জি জানিয়ে রাজ্য সরকার যখন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়, সেই একটি রিপোর্ট সামনে আসে। তা দেখে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকেন যে তাঁদের পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় বকেয়া ডিএ দেওয়া হবে না। কিন্তু আজ মুখ্যমন্ত্রী একেবারে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদেরও রোপা ২০০৯-র আওতায় বকেয়া ডিএ দেওয়া হবে।

    News/Bengal/WB 5th Pay Commission DA Arrear: বকেয়া DA মিটিয়ে দেবে রাজ্য! সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা কবে থেকে টাকা পাবেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes