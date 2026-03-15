    WB Election 2026 Date LIVE: বকেয়া DA থেকে পুরোহিত-মুয়াজ্জিন ভাতা- ভোটের সূচির আগে পরপর ঘোষণা মমতার

    By Ayan Das
    Updated on: Mar 15, 2026 3:57:41 PM IST

    🔴Election 2026 Schedule LIVE Updates: পশ্চিমবঙ্গে কত দফায় বিধানসভা নির্বাচন হবে? আজ বিকেল চারটেয় ভাগ্য নির্ধারণ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির। সরাসরি দেখুন সূচি।

    WB Election 2026 Schedule LIVE Updates: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা আজ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএফপি)
    West Bengal Election 2026 Schedule LIVE Updates: আজ বিকেল চারটেয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। বাংলায় কত দফায় ভোট? অসম, কেরল, পুদুচেরি বা তামিলনাড়ুতেই বা কবে নির্বাচন? নির্বাচনের দিনক্ষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরের সরাসরি আপডেট পেতে নজর রাখুন আমাদের লাইভ ব্লগে।

    Mar 15, 2026 3:57:41 PM IST

    Election dates 2026 LIVE: ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী? মুখ খুললেন শুভেন্দু

    নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুুর - দুটি কেন্দ্র থেকেই কি বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করবেন শুভেন্দু অধিকারী? গতবার নন্দীগ্রাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু লড়াই দেখেছিল, এবার সেটার সাক্ষী থাকবে ভবানীপুর? ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে সেই জল্পনা জিইয়ে রাখলেন শুভেন্দু। তিনি জানালেন, নন্দীগ্রাম থেকে লড়বেন। তাছাড়াও বিজেপি যদি অন্য কোনও কেন্দ্র থেকে তাঁকে টিকিট দেয়, তাহলে সেখানেও লড়াই করবেন।

    Mar 15, 2026 3:47:22 PM IST

    West Bengal Election 2026 Schedule LIVE: প্রার্থী বাছাই সিপিআইএমের, হারের হ্যাটট্রিক করা শতরূপ চাইছেন না লড়তে

    লাগাতার বাজে ফলাফলের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে বামেরা। আইএসএফের সঙ্গে জোটের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও আপাতত যা ঠিক আছে, তাতে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে টিকিট দেওয়া হতে পারে উত্তরপাড়া থেকে। বালিগঞ্জে টিকিট পেতে পারেন সায়রা শাহ হালিম। কোচবিহার থেকে দাঁড়াতে পারেন প্রণয় কার্য্যী। সংবাদমাধ্যম টিভি নাইন বাংলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনবার হেরে যাওয়া শতরূপ ঘোষ এবার নাকি নিজেই দাঁড়াতে চাইছেন না।

    Mar 15, 2026 3:39:17 PM IST

    WB Election 2026 Schedule LIVE: কবে প্রথম অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে?

    আপাতত সরকারিভাবে সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে নয়া সপ্তাহেই একটি অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো জেলায় নাম নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও অনেকটা কাজ বাকি আছে উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলায়।

    Mar 15, 2026 3:28:18 PM IST

    WB Election 2026 Schedule LIVE: বকেয়া DA থেকে পুরোহিত-মুয়াজ্জিন ভাতা- ভোটের সূচির আগে পরপর ঘোষণা

    বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে একের পর এক ভাতার ঘোষণা করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্ঘণ্ট ঘোষণার ৮০ মিনিট আগে প্রথমে পুরোহিত ও মুয়াজ্জিনদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন। তার কিছুক্ষণ পরেই (নির্ঘণ্ট ঘোষণার ৫৫ মিনিট আগে) পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) দেওয়ার ঘোষণা করে দিলেন।

    Mar 15, 2026 3:22:02 PM IST

    WB Election 2026 Schedule LIVE: এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন থাকা কতজনের নাম নিষ্পত্তি হয়েছে?

    Mar 15, 2026 3:13:14 PM IST

    WB Election 2026 Schedule LIVE: এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন থাকা কতজনের নাম নিষ্পত্তি হয়েছে?

    আপাতত ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) তথ্যগত অসংগতির বিষয়টি নিষ্পত্তি করছেন বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁদের নিয়োগ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় পর্যন্ত বিচারাধীন তালিকায় ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম ছিল। শনিবার পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে প্রায় ১৮ লাখের মতো নাম।

    Mar 15, 2026 3:03:09 PM IST

    WB Election 2026 Schedule LIVE: ভোটার তালিকাই চূড়ান্ত নয়, নির্বাচনের ঘোষণা করছে কমিশন

    আজ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হচ্ছে। অথচ এখনও পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা তৈরি করে উঠতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। এসআইআর প্রক্রিয়ার পরে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কমিশন যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে, সেটা অসম্পূর্ণ। এখনও ৬০ লাখের বেশি নাম 'বিবেচনাধীন' বা 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-র তালিকায় আছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ধাপে-ধাপে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

    Mar 15, 2026 2:59:12 PM IST

    WB Election 2026 Schedule LIVE: বাংলায় কত দফায় ভোট? কেরল, তামিলনাড়ু, অসমে কবে নির্বাচন?

    আজ বিকেল চারটেয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। বাংলায় কত দফায় ভোট? অসম, কেরল, পুদুচেরি বা তামিলনাড়ুতেই বা কবে নির্বাচন? নির্বাচনের দিনক্ষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরের সরাসরি আপডেট পেতে নজর রাখুন আমাদের লাইভ ব্লগে।

