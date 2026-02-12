Edit Profile
    WB Assembly Election 2026 Phase: বাংলায় ৪ দফায় ভোট? নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপরে! মার্চের শুরুতেই ‘বড়’ কাজ

    পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। আর রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের (সিইও) এক অফিসার জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কত দফায় ভোট হবে, তা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রাপ্যতার উপরে। কত বাহিনী আসবে?

    Published on: Feb 12, 2026 9:59 PM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা করা হবে? কত দফায় হবে বিধানসভা ভোট? আপাতত সেই দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পুরো দেশের রাজনৈতিক মহল। তারইমধ্যে একটি মহলের তরফে দাবি করা হল যে চার দফায় পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ হতে পারে। আর এপ্রিলের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতে পারে ভোটদান প্রক্রিয়া। তবে শেষপর্যন্ত কত দফায় ভোট হবে, তা সরকারিভাবে জানা যেতে পারে মার্চের প্রথম সপ্তাহে। সূত্রের খবর, আগামী ১ মার্চ এবং ২ মার্চ রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। যদি ঐক্যমত তৈরি হয়, তাহলে সেই সফরের পরই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

    পশ্চিমবঙ্গে কত দফায় ভোট হবে, তা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রাপ্যতার উপরে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যাবে? নজর সেদিকেই

    তবে যেটাই হোক না কেন, এখনও চূড়ান্ত কখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের (সিইও) এক অফিসার জানিয়েছেন যে কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যায়, তার উপরে নির্ভর করছে যে কত দফায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট হবে। কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যাবে, তা আপাতত খতিয়ে দেখছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা।

    এক দফায় ভোট করার প্রস্তাব CEO দফতর

    এমনিতে সিইও দফতর থেকে এক দফায় ভোট করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। অর্থাৎ একদিনেই ২৯৪টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণের পক্ষে সওয়াল করেছে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্য থেকে যে প্রস্তাব গিয়েছে, সেটার ভিত্তিতে জোরদার আলোচনা চলছে দিল্লিতে কমিশনের সদর দফতরে। তারপর নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

    কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী- হিসাব করছে কমিশন

    উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট হয়েছিল আটটি দফায়। সেজন্য প্রায় ১,১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু এক দফায় ২৯৪টি আসনেই ভোট করতে হবে আরও বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কাছে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের বিষয়ে জানতে চেয়েছে কমিশন। প্রতিটি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। আর স্পর্শকাতর এলাকায় অশান্তি এড়াতে বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়।

