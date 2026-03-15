    WB Election 2026 Voting Phase Dates: বাংলার কোন আসনে কবে ভোটগ্রহণ? পুরো ২৯৪টি বিধানসভারই তালিকা দেখে নিন

    পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দুটি দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসন ভোটগ্রহণ হবে। গতবার আট দফায় ২৯৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। এবার দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে পশ্চিমবঙ্গে।

    Published on: Mar 15, 2026 4:40 PM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দুটি দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২টি আসন ভোটগ্রহণ হবে পশ্চিমবঙ্গে। আর দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে আগামী ২৯ এপ্রিল। সেদিন ভোট হবে ১৪২টি আসনে। অর্থাৎ গতবার যেখানে আট দফায় ২৯৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল, এবার সেটা দু'দফায় মিটে যাবে। তারপর ভোটগণনা হবে আগামী ৪ মে। কমিশনের সূচি অনুযায়ী, প্রথম দফায় ভোট হবে কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। আর দ্বিতীয় দফায় নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানে ভোট হবে।

    পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করছে নির্বাচন কমিশন। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    প্রথম দফায় কোন কোন আসনে ভোটগ্রহণ হবে?

    ১. মেখলিগঞ্জ

    ২. মাথাভাঙা

    ৩. কোচবিহার উত্তর

    ৪. কোচবিহার দক্ষিণ

    ৫. শীতলকুচি

    ৬. সিতাই

    ৭. দিনহাটা

    ৮. নাটাবাড়ি

    ৯. তুফানগঞ্জ

    ১০. কুমারগ্রাম

    ১১. কালচিনি

    ১২. আলিপুরদুয়ার

    ১৩. ফালাকাটা

    ১৪. মাদারিহাট

    ১৫. ধূপগুড়ি

    ১৬. ময়নাগুড়ি

    ১৭. জলপাইগুড়ি

    ১৮. রাজগঞ্জ

    ১৯. ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

    ২০. মাল

    ২১. নাগরাকাটা

    ২২. কালিম্পং

    ২৩. দার্জিলিং

    ২৪. কার্শিয়াং

    ২৫. মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি

    ২৬. শিলিগুড়ি

    ২৭. ফাঁসিদেওয়া

    ২৮. চোপড়া

    ২৯. ইসলামপুর

    ৩০. গোয়ালপোখর

    ৩১. চাকুলিয়া

    ৩২. করণদিঘি

    ৩৩. হেমতাবাদ

    ৩৪. কালিয়াগঞ্জ

    ৩৫. রায়গঞ্জ

    ৩৬. ইটাহার

    ৩৭. কুশমণ্ডি

    ৩৮. কুমারগঞ্জ

    ৩৯. বালুরঘাট

    ৪০. তপন

    ৪১. গঙ্গারামপুর

    ৪২. হরিরামপুর

    ৪৩. হাবিবপুর

    ৪৪. গাজোল

    ৪৫. চাঁচল

    ৪৬. হরিশচন্দ্রপুর

    ৪৭. মালতীপুর

    ৪৮. রতুয়া

    ৪৯. মানিকচক

    ৫০. মালদা

    ৫১. ইংলিশ বাজার

    ৫২. মোথাবাড়ি

    ৫৩. সুজাপুর

    ৫৪. বৈষ্ণবনগর

    ৫৫. ফরাক্কা

    ৫৬. সামসেরগঞ্জ

    ৫৭. সুতি

    ৫৮. জঙ্গিপুর

    ৫৯. রঘুনাথগঞ্জ

    ৬০. সাগরদিঘি

    ৬১. লালগোলা

    ৬২. ভগবানগোলা

    ৬৩. রানিনগর

    ৬৪. মুর্শিদাবাদ

    ৬৫. নবগ্রাম

    ৬৬. খড়গ্রাম

    ৬৭. বড়ঞা

    ৬৮. কান্দি

    ৬৯. ভরতপুর

    ৭০. রেজিনগর

    ৭১. বেলডাঙা

    ৭২. বহরমপুর

    ৭৩. হরিহরপাড়া

    ৭৪. নওদা

    ৭৫. ডোমকল

    ৭৬. জলঙ্গি

    ৭৭. তমলুক

    ৭৮. পাঁশকুড়া পূর্ব

    ৭৯. পাঁশকুড়া পশ্চিম

    ৮০. ময়না

    ৮১. নন্দকুমার

    ৮২. মহিষাদল

    ৮৩. হলদিয়া

    ৮৪. নন্দীগ্রাম

    ৮৫. চণ্ডীপুর

    ৮৬. পটাশপুর

    ৮৭. কাঁথি উত্তর

    ৮৮. ভগবানপুর

    ৮৯. খেজুরি

    ৯০. কাঁথি দক্ষিণ

    ৯১. রামনগর

    ৯২. এগরা

    ৯৩. দাঁতন

    ৯৪. নয়াগ্রাম

    ৯৫. গোপীবল্লভপুর

    ৯৬. ঝাড়গ্রাম

    ৯৭. কেশিয়াড়ি

    ৯৮. খড়্গপুর সদর

    ৯৯. নারায়ণগড়

    ১০০. সবং

    ১০১. পিংলা

    ১০২. খড়গপুর

    ১০৩. ডেবরা

    ১০৪. দাসপুর

    ১০৫. ঘাটাল

    ১০৬. চন্দ্রকোণা

    ১০৭. গড়বেতা

    ১০৮. শালবনী

    ১০৯. কেশপুর

    ১১০. মেদিনীপুর

    ১১১. বিনপুর

    ১১২. বান্দোয়ান

    ১১৩. বলরামপুর

    ১১৪. বাঘমুণ্ডি

    ১১৫. জয়পুর

    ১১৬. পুরুলিয়া

    ১১৭. মানবাজার

    ১১৮. কাশীপুর

    ১১৯. পারা

    ১২০. রঘুনাথপুর

    ১২১. শালতোড়া

    ১২২. ছাতনা

    ১২৩. রানিবাঁধ

    ১২৪. রায়পুর

    ১২৫. তালড্যাংরা

    ১২৬. বাঁকুড়া

    ১২৭. বড়জোড়া

    ১২৮. ওন্দা

    ১২৯. বিষ্ণুপুর

    ১৩০. কোতুলপুর

    ১৩১. ইন্দাস

    ১৩২. সোনামুখী

    ১৩৩. পাণ্ডবেশ্বর

    ১৩৪. দুর্গাপুর পূর্ব

    ১৩৫. দুর্গাপুর পশ্চিম

    ১৩৬. রানিগঞ্জ

    ১৩৭. জামুরিয়া

    ১৩৮. আসানসোল দক্ষিণ

    ১৩৯. আসানসোল উত্তর

    ১৪০. কুলটি

    ১৪১. বারাবানি

    ১৪২. দুবরাজপুর

    ১৪৩. সিউড়ি

    ১৪৪. বোলপুর

    ১৪৫. নানুর

    ১৪৬. লাভপুর

    ১৪৭. সাঁইথিয়া

    ১৪৮. ময়ূরেশ্বর

    ১৪৯. রামপুরহাট

    ১৫০. হাসন

    ১৫১. নলহাটি

    ১৫২. মুরারই

    দ্বিতীয় দফায় কোন কোন আসনে ভোট হবে?

    ১. করিমপুর

    ২. তেহট্ট

    ৩. পলাশিপাড়া

    ৪. কালীগঞ্জ

    ৫. নাকাশিপাড়া

    ৬. চাপড়া

    ৭. কৃষ্ণনগর উত্তর

    ৮. নবদ্বীপ

    ৯. কৃষ্ণনগর দক্ষিণ

    ১০. শান্তিপুর

    ১১. রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম

    ১২. কৃষ্ণগঞ্জ

    ১৩. রানাঘাট উত্তর-পূর্ব

    ১৪. রানাঘাট দক্ষিণ

    ১৫. চাকদা

    ১৬. কল্যাণী

    ১৭. হরিণঘাটা

    ১৮. বাগদা

    ১৯. বনগাঁ উত্তর

    ২০. বনগাঁ দক্ষিণ

    ২১. গাইঘাটা

    ২২. স্বরূপনগর

    ২৩. বাদুড়িয়া

    ২৪. হাবড়া

    ২৫. অশোকনগর

    ২৬. আমডাঙা

    ২৭. বীজপুর

    ২৮. নৈহাটি

    ২৯. ভাটপাড়া

    ৩০. জগদ্দল

    ৩১. নোয়াপাড়া

    ৩২. ব্যারাকপুর

    ৩৩. খড়দা

    ৩৪. দমদম উত্তর

    ৩৫. পানিহাটি

    ৩৬. কামারহাটি

    ৩৭. বরানগর

    ৩৮. দমদম

    ৩৯. রাজারহাট নিউটাউন

    ৪০. বিধাননগর

    ৪১. রাজারহাট গোপালপুর

    ৪২. মধ্যমগ্রাম

    ৪৩. বারাসাত

    ৪৪. দেগঙ্গা

    ৪৫. হাড়োয়া

    ৪৬. মিনাখাঁ

    ৪৭. সন্দেশখালি

    ৪৮. বসিরহাট দক্ষিণ

    ৪৯. বসিরহাট উত্তর

    ৫০. হিঙ্গলগঞ্জ

    ৫১. গোসাবা

    ৫২. বাসন্তী

    ৫৩. কুলতলি

    ৫৪. পাথরপ্রতিমা

    ৫৫. কাকদ্বীপ

    ৫৬. সাগর

    ৫৭. কুলপি

    ৫৮. রায়দিঘি

    ৫৯. মন্দিরবাজার

    ৬০. জয়নগর

    ৬১. বারুইপুর পূর্ব

    ৬২. ক্যানিং পশ্চিম

    ৬৩. ক্যানিং পূর্ব

    ৬৪. বারুইপুর পশ্চিম

    ৬৫. মগরাহাট পূর্ব

    ৬৬. মগরাহাট পশ্চিম

    ৬৭. ডায়মন্ড হারবার

    ৬৮. ফলতা

    ৬৯. সাতগাছিয়া

    ৭০. বিষ্ণুপুর

    ৭১. সোনারপুর দক্ষিণ

    ৭২. ভাঙড়

    ৭৩. কসবা

    ৭৪. যাদবপুর

    ৭৫. সোনারপুর উত্তর

    ৭৬. টালিগঞ্জ

    ৭৭. বেহালা পূর্ব

    ৭৮. বেহালা পশ্চিম

    ৭৯. মহেশতলা

    ৮০. বজবজ

    ৮১. মেটিয়াবুরুজ

    ৮২. কলকাতা পোর্ট

    ৮৩. ভবানীপুর

    ৮৪. রাসবিহারী

    ৮৫. বালিগঞ্জ

    ৮৬. চৌরঙ্গি

    ৮৭. এন্টালি

    ৮৮. বেলেঘাটা

    ৮৯. জোড়াসাঁকো

    ৯০. শ্যামপুকুর

    ৯১. মানিকতলা

    ৯২. কাশীপুর-বেলগাছিয়া

    ৯৩. বালি

    ৯৪. হাওড়া উত্তর

    ৯৫. হাওড়া মধ্য

    ৯৬. শিবপুর

    ৯৭. হাওড়া দক্ষিণ

    ৯৮. সাঁকরাইল

    ৯৯. পাঁচলা

    ১০০. উলুবেড়িয়া পূর্ব

    ১০১. উলুবেড়িয়া উত্তর

    ১০২. উলুবেড়িয়া দক্ষিণ

    ১০৩. শ্যামপুর

    ১০৪. বাগনান

    ১০৫. আমতা

    ১০৬. উদয়নারায়ণপুর

    ১০৭. জগৎবল্লভপুর

    ১০৮. ডোমজুর

    ১০৯. উত্তরপাড়া

    ১১০. শ্রীরামপুর

    ১১১. চাঁপদানি

    ১১২. সিঙ্গুর

    ১১৩. চন্দননগর

    ১১৪. চুঁচুড়া

    ১১৫. বলাগড়

    ১১৬. পাণ্ডুয়া

    ১১৭. সপ্তগ্রাম

    ১১৮. চণ্ডীতলা

    ১১৯. জাঙ্গিপাড়া

    ১২০. হরিপাল

    ১২১. ধনেখালি

    ১২২. তারকেশ্বর

    ১২৩. পুরশুড়া

    ১২৪. আরামবাগ

    ১২৫. গোঘাট

    ১২৬. খানাকুল

    ১২৭. খণ্ডঘোষ

    ১২৮. বর্ধমান দক্ষিণ

    ১২৯. রায়না

    ১৩০. জামালপুর

    ১৩১. মন্তেশ্বর

    ১৩২. কালনা

    ১৩৩. মেমারি

    ১৩৪. বর্ধমান উত্তর

    ১৩৫. ভাতার

    ১৩৬. পূর্বস্থলী দক্ষিণ

    ১৩৭. পূর্বস্থলী উত্তর

    ১৩৮. কাটোয়া

    ১৩৯. কেতুগ্রাম

    ১৪০. মঙ্গলকোট

    ১৪১. আউশগ্রাম

    ১৪২. গলসি

    পশ্চিমবঙ্গের কোন আসনে কবে ভোটগ্রহণ?

