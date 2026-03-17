    TMC Candidate List 2026 Analysis: ছাঁটাই ৭৪ বিধায়ক, ১৫ জনের ‘প্ল্য়াটফর্ম’ বদল- কেন এরকম ঝাঁকুনি দিলেন মমতা-অভিষেক?

    এক-তৃতীয়াংশের মতো বিধায়ককে ছেঁটেই ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

    Published on: Mar 17, 2026 11:53 PM IST
    By Ayan Das
    একজন, ১০ জন বা ১৫ জন নন- একলপ্তে ৭৪ জন বিধায়ককে প্রার্থীতালিকা থেকে ছেঁটে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অন্দরের খবর, মোট ২২৪ জন বিধায়কের মধ্যে ১৩৫ জন নিজেদের আসন ধরে রেখেছেন। ১৫ জন বিধায়ককে অন্য আসনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সরাসরি ছেঁটে ফেলা হয়েছে ৭৪ জন বিধায়ককে। যে তালিকায় মনোজ তিওয়ারি, অসিত মজুমদার, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, সৌমেন মহাপাত্র, মঞ্জু বসু, সাবিত্রী মিত্র, বিবেক গুপ্ত, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিকের মতো প্রার্থীরা আছেন। তাছাড়াও সোহম চক্রবর্তী, হুমায়ুন কবীরদের মতো বিধায়কদের আসন পালটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কেন এরকম ঝাঁকুনি দিলেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়?

    তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকা প্রকাশের সময় মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। (ছবি সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    স্থানীয় ক্ষোভ থেকে দলের সম্পদ- কেন এরকম ঝাঁকুনি?

    ১) সূত্রের খবর, তৃণমূল মনে করছে যে স্থানীয় স্তরে একাধিক বিধায়কের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া আছে। ওই সব আসনে মানুষ তৃণমূলের পক্ষে থাকলেও বা সংগঠন মজবুত হলেও স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে হাওয়া সুবিধার ছিল না। তাই তাঁদের টিকিট কেটে দেওয়া হয়েছে। যে ইঙ্গিতটা আগেই মিলেছিল। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিষেকের প্রভাব স্পষ্টই।

    ২) আবার কোনও কোনও বিধায়কের ক্ষেত্রে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করেছে যে বর্তমান আসনে প্রার্থী করা হলে তিনি হয়তো জিতবেন না। কিন্তু দলীয়ভাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় সমীকরণ বা অন্য সমীকরণের জন্য তিনি ‘সম্পদ’। সেজন্য তাঁর আসন পালটে দেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

    বিষয়টি নিয়ে এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করছেন, ‘তৃণমূল নিজের সাংগঠনিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন পথে ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিধায়ককে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে স্থানীয় স্তরের অসন্তোষ নিরসন করার চেষ্টা করেছে তৃণমূল।’

