    WB Women Free Travel in Govt Buses: '০ টাকার টিকিট' থেকে বিশেষ কার্ড- বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত নিয়ে গাইডলাইন

    WB Women Free Travel in Govt Buses: আগামী ১জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীরা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ দফতরের তরফে একাধিক গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। কী কী নিয়ম?

    Published on: May 19, 2026 5:59 PM IST
    By Ayan Das
    WB Women Free Travel in Govt Buses: সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত নিয়ে গাইডলাইন তৈরি করে ফেলল রাজ্য। আপাতত সরকারিভাবে সেই গাইডলাইন প্রকাশ করা না হলেও পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, আগামী ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য একটি বিধি তৈরি করা হয়েছে। কোন মহিলা যাত্রীরা সেই সুবিধা পাবেন, কীভাবে তাঁদের চিহ্নিত করা হবে, তা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মহিলা যাত্রীদের দেওয়া হবে শূন্য মূল্যের টিকিট। পরবর্তীতে বিশেষ কার্ড চালু করারও পরিকল্পনা রয়েছে পরিবহণ দফতরের। আর পুরো বিষয়টি যাতে মসৃণভাবে হয়, সেজন্য ১ জুনের আগেই চালক এবং কন্ডাক্টরদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে সূত্রের খবর।

    আগামী ১ জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীরা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা)

    মহিলা যাত্রীরা বিনামূল্যে যাতায়াতের নিয়ম

    ১) মহিলাদের পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে।

    ২) সচিত্র পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

    শূন্য মূল্যের টিকিট দেওয়া হবে

    পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, যে মহিলা যাত্রীরা বিনামূল্যে যাতায়াতের পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের বাসে উঠলেই সেই বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে ওই মহিলা যাত্রীদের শূন্য টাকার টিকিট দেওয়া হবে। সেই টিকিট অশোক স্তম্ভের ছবি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার লেখা থাকবে।

    আবার ঝক্কি কমাতে পরবর্তীতে কার্ড দেওয়া হতে পারে বলে পরিবহণ দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, মহিলাদের জন্য বিশেষ কার্ড চালু করারও ভাবনাচিন্তা চলছে। সেই কার্ড দেখালেই সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন বলে রাজ্য সরকার সূত্রে খবর।

    বৈদ্যুতিক বাসের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু

    তারইমধ্যে ধুঁকতে থাকা সরকারি বাস পরিষেবাকে কীভাবে ভালো করা যায়, তা নিয়েও পরিবহণ দফতরে আলোচনা চলছে। সূত্রের খবর, রাজ্য আপাতত সরকারি বাসের সংখ্যা ২,৫০০-র কম। অকেজো হয়ে পড়ে আছে অনেক বাস। সেই আবহে বৈদ্যুতিক বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরুর তোড়জোড় করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

    পরিবহণ দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কোন কোন রুটে যাত্রীদের চাপ কেমন আছে, তা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হবে। সেইমতো কোন রুটে কত বাস চলবে, তা ঠিক করবে পরিবহণ দফতর।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

