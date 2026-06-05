আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পেল আদিত্য-রণবীরের ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’!
বৃহস্পতিবার পরিচালক আদিত্য ধর আইনি স্বস্তি পেয়েছেন। মুম্বইয়ের একটি দেওয়ানি আদালত ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ ছবিটির ওটিটি মুক্তির ওপর স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে। ছবিটির চিত্রনাট্য নকল করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।
বৃহস্পতিবার পরিচালক আদিত্য ধর আইনি স্বস্তি পেয়েছেন। মুম্বইয়ের একটি দেওয়ানি আদালত ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ ছবিটির ওটিটি মুক্তির ওপর স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে। ছবিটির চিত্রনাট্য নকল করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। লেখক সন্তোষ কুমার আরএস মার্চ মাসে ছবিটির ডিজিটাল মুক্তির বিরুদ্ধে একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, পরিচালক তাঁর মূল চিত্রনাট্য থেকে উপাদান ব্যবহার করেছেন। তবে, আদালত সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ৫ জুন ছবিটির ডিজিটাল মুক্তির অনুমতি দেয়। ছবিটি ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল।
আইনজীবী পরাগ খান্ধার এবং চন্দ্রমা মিত্রের প্রতিনিধিত্বে পরিচালকের আইনি দল জানায়, ‘ধুরন্ধর ২’-এর ওটিটি মুক্তির ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ চেয়ে সন্তোষ কুমারের আবেদনটি প্রাথমিক ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কারণ সন্তোষ কুমার তাঁর ‘ডি-সাহেব’ নামক চিত্রনাট্য এবং ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ -এর চিত্রনাট্য ও সংলাপের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাতে পারেননি।'
'ধুরন্ধর' ২০২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় এবং ধুরন্ধর ২ চলতি বছরের ১৯ মার্চ মুক্তি পায়। এই দুটি ছবিতে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি, গৌরব গেরা এবং দানিশ পান্ডোর। প্রথম ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১৩০৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল, যেখানে সিক্যুয়েলটি ১৭৯০ কোটি টাকার বেশি আয় করে।
ছবি দুটির গল্প জাসকিরাত সিং রাঙ্গি ওরফে হামজা আলী মাজারিকে নিয়ে, যাকে একটি সন্ত্রাসবাদী দলকে দমন করার জন্য পাকিস্তানের লিয়ারিতে পাঠানো হয়। এই কাজ করার জন্য সে একটি বেলুচ দলে অনুপ্রবেশ করে, লিয়ারির এক রাজনীতিবিদের মেয়েকে বিয়ে করে এবং সেখানকার সমাজে মিশে যায়।