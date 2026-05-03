    বক্স অফিসে দাপট কমলো ‘ভূত বাংলা’র! ১৬তম দিনে কত আয় করল অক্ষয়ের ছবি?

    অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' মুক্তির পর ১৬ দিন কেটে গিয়েছে। বক্স অফিসে ছবিটি দারুণ শুরু করলেও এর গতি কমে গিয়েছে। ছবিটি তৃতীয় শনিবারের আয় এখন এক অঙ্কের ঘরে। ১৬ দিনে ছবিটি ১৩০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।

    May 3, 2026, 08:42:20 IST
    By Sayani Rana
    অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' মুক্তির পর ১৬ দিন কেটে গিয়েছে। বক্স অফিসে ছবিটি দারুণ শুরু করলেও এর গতি কমে গিয়েছে। ছবিটি তৃতীয় শনিবারের আয় এখন এক অঙ্কের ঘরে। ১৬ দিনে ছবিটি ১৩০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।

    'ভূত বাংলা'র ১৬ দিনের মোট সংগ্রহ

    ‘ভূত বাংলা’ ২ মে, ৩.৬৪ কোটি টাকা আয় করেছে। স্যাকনিল্ক কম-এর তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি ১৬ দিনে ১৩৬.২৯ কোটি টাকা আয় করেছে।

    'ভূত বাংলা'-র তৃতীয় শনিবারের আয় তার আগের শুক্রবারের ৪.৫০ কোটি টাকা থেকে কমে ৩.৬৪ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। অক্ষয় কুমারের এই ছবিটির দশম দিন থেকেই একক অঙ্কের আয় করে চলেছে।

    ২ মে, ভূত বাংলার সকালের শোগুলোতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ৯.১৭ শতাংশ। দুপুরের শোগুলোতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ২৬.৫৮ শতাংশ এবং সন্ধ্যার শোগুলোতে ছিল ৩৩.০৮ শতাংশ। রাতের শোগুলোর তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

    অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। ছবিটির দৈর্ঘ্য ২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, পরেশ রাওয়াল, ভামিকা গাব্বি, মিথিলা পালকার, টাবু এবং আসরানি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন।

    প্রায় ১৪ বছর পর ভূত বাংলার মাধ্যমে প্রিয়দর্শন ও অক্ষয় কুমার পুনরায় একসঙ্গে কাজ করলেন। 'ভূত বাংলা'র কাহিনী এমন একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে যেখানে কারও বিয়ে হয় না। যদি কোনও বিয়ে হয়েও যায়, তবে এক ভূত কনেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ছবিটিতে অক্ষয় কুমারকে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। ‘ভুলভুলাইয়া’ পর আবার বহু বছর পর পরিচালক প্রিয়দর্শন ও অক্ষয়কুমার কোনও হরর কমেডিতে একসঙ্গে কাজ করলেন।

