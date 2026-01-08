Arkoprovo Roy: কম্পাস-এর ‘বিহান’ অর্কপ্রভ এত ভালো গাইতে পারেন! মান্না দে-র গানে তুললেন ঝড়, দেখুন সেই ভিডিয়ো

তোমাদের রাণী, কম্পাসের মতো ধারাবাহিক দিয়ে দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছেন টলিপাড়র নায়ক অর্কপ্রভ রায়। তবে তিনি যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন, তা হয়তো জানা নেই অনেকেরই। সম্প্রতি নিজের সমস্ত অনুরাগী-বন্ধুদের নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা জানাতে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন অর্কপ্রভ।
‘আমি যে আতর ওগো আতরদানে ভরা…’ গাইতে শোনা গেল অর্কপ্রভকে। যা মান্না দে-র কালজয়ী গান ‘আমি যে জলসাঘরে’-র একটি অংশ। কম্পাসের সেটেই শ্যুট করা হয়েছে সেই ভিডিয়োটি।
মাত্র কয়েক মাস হল শুরু হয়েছে 'কম্পাস'-এর সফর। এখনও অবধি টিআরপি তালিকায় বিশেষ চমক দেখাতে পারেনি এই ধারাবাহিক। তবে বিহান' এবং 'কম্পাস'-এর অর্থাৎ অর্কপ্রভ রায় এবং পর্ণা চক্রবর্তীর বেশ পছন্দ করেছে নেটিজেনরা। ধারাবাহিকটি স্টার জলসার পর্দায় রোজ সন্ধে ৬টা থেকে দেখা যায়। আর নায়ক বিহানের চরিত্রে রয়েছেন অর্কপ্রভ।
প্রসঙ্গত, 'তোমাদের রানী' সিরিয়ালের সুবাদে চর্চায় আসেন অর্কপ্রভ। এরপর দুই শালিক, আর এখন কম্পাসে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। অভিনয় করার আগে সহ পরিচালক হিসেবে বহুদিন মুম্বইয়ে কাজ করেছেন ছোট পর্দার ‘বিহান’। এমনকী, পরিচালক হিসেবে কাজ করার স্বপ্নও রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন অর্কপ্রভ এক সাক্ষাৎকারে।