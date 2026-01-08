Edit Profile
    Arkoprovo Roy: কম্পাস-এর ‘বিহান’ অর্কপ্রভ এত ভালো গাইতে পারেন! মান্না দে-র গানে তুললেন ঝড়, দেখুন সেই ভিডিয়ো

    মান্না দে-র কালজয়ী গান ‘আমি যে জলসাঘরে’-র একটি অংশ গাইতে শোনা গেল কম্পাসের বিহান অর্কপ্রভ রায়কে। এত ভালো গান গাইতে পারেন অর্কপ্রভ, না শুনলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না! 

    Published on: Jan 08, 2026 11:56 AM IST
    By Tulika Samadder
    তোমাদের রাণী, কম্পাসের মতো ধারাবাহিক দিয়ে দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছেন টলিপাড়র নায়ক অর্কপ্রভ রায়। তবে তিনি যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন, তা হয়তো জানা নেই অনেকেরই। সম্প্রতি নিজের সমস্ত অনুরাগী-বন্ধুদের নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা জানাতে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন অর্কপ্রভ।

    অর্কপ্রভ-র গলায় মান্না দে-র গান।
    ‘আমি যে আতর ওগো আতরদানে ভরা…’ গাইতে শোনা গেল অর্কপ্রভকে। যা মান্না দে-র কালজয়ী গান ‘আমি যে জলসাঘরে’-র একটি অংশ। কম্পাসের সেটেই শ্যুট করা হয়েছে সেই ভিডিয়োটি।

    দেখুন এখানে-

    মাত্র কয়েক মাস হল শুরু হয়েছে 'কম্পাস'-এর সফর। এখনও অবধি টিআরপি তালিকায় বিশেষ চমক দেখাতে পারেনি এই ধারাবাহিক। তবে বিহান' এবং 'কম্পাস'-এর অর্থাৎ অর্কপ্রভ রায় এবং পর্ণা চক্রবর্তীর বেশ পছন্দ করেছে নেটিজেনরা। ধারাবাহিকটি স্টার জলসার পর্দায় রোজ সন্ধে ৬টা থেকে দেখা যায়। আর নায়ক বিহানের চরিত্রে রয়েছেন অর্কপ্রভ।

    প্রসঙ্গত, 'তোমাদের রানী' সিরিয়ালের সুবাদে চর্চায় আসেন অর্কপ্রভ। এরপর দুই শালিক, আর এখন কম্পাসে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। অভিনয় করার আগে সহ পরিচালক হিসেবে বহুদিন মুম্বইয়ে কাজ করেছেন ছোট পর্দার ‘বিহান’। এমনকী, পরিচালক হিসেবে কাজ করার স্বপ্নও রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন অর্কপ্রভ এক সাক্ষাৎকারে।

    সঙ্গে টলিপাড়ার এই হ্যান্ডসাম হাঙ্ক অর্কপ্রভর রয়েছে মিউজিকের প্রতি ভালোবাসা। ছুটির দিনে লম্বা ঘুম আর গিটারে নতুন সুর তোলা, টুকটাক লেখালিখি, এসব করেই কাটান অবসর।

    কদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় জিতের একটি স্টেজ শো-র ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে সুর-তাল হীন, বেসুরো গলার গান শুনে কম ট্রোলিং হয়নি। তারই মাঝে অর্কপ্রভর এই গান প্রমাণ করল, নায়করাও ভালো গয়ক হতে পারে!

    News/Entertainment/Arkoprovo Roy: কম্পাস-এর ‘বিহান’ অর্কপ্রভ এত ভালো গাইতে পারেন! মান্না দে-র গানে তুললেন ঝড়, দেখুন সেই ভিডিয়ো
