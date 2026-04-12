Asha Bhosle: আশা ভোঁসলের এই রেকর্ড এখনও কেউ ভাঙতে পারেননি! গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডেও তা রয়েছে

Asha Bhosle: আশা ভোঁসলের এই রেকর্ড এখনও কেউ ভাঙতে পারেননি! গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডেও তা রয়েছে
আজ ভারতীয় সঙ্গীত জগতের জন্য একটি অত্যন্ত দুঃখের দিন। সঙ্গীত জগৎ থেকে এক অত্যন্ত মূল্যবান তারকা বিদায় নিলেন। এই তারকা প্রায় চার দশক ধরে তাঁর প্রতিভা দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেছেন। ১২ এপ্রিল ৯২ বছর বয়সে আশা ভোঁসলে প্রয়াত হলেন। আশাকে ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শনিবার হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে গায়িকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গায়িকার মৃত্যুতে সমগ্র সঙ্গীত জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কিন্তু জানেন কি যে আশার একটি উল্লেখযোগ্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও রয়েছে? চলুন জেনে নেওয়া যাক সেটি কী?
আশা ভোঁসলে তাঁর সঙ্গীত জীবনে অনেক আইকনিক গান সৃষ্টি করেছেন। তাঁর গান আজও ভক্তদের কাছে প্রিয়। তাঁর অসাধারণ গানের জন্য তিনি অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০০৮ সালে তিনি পদ্মবিভূষণ এবং ২০০০ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়াও, তিনি শ্রেষ্ঠ মহিলা নেপথ্য গায়িকা হিসেবে সাতটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
আশা একটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি করেছেন
কিন্তু কি জানেন যে আশা ভোঁসলে প্রথম ভারতীয় মহিলা গায়িকা হিসেবে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন? তিনি ২০০৫ সালে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হন। এছাড়াও, গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও তাঁর নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে। ২০১১ সালে, সর্বাধিক স্টুডিও রেকর্ডিং করার জন্য আশা ভোঁসলে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তালিকাভুক্ত হন। তিনি ২০টিরও বেশি ভারতীয় ভাষায় ১১,০০০-এর বেশি গান গেয়ে এই মর্যাদাপূর্ণ খেতাব অর্জন করেছেন।
আশা ভোসলে সম্পর্কে
আশা ভোঁসলে ১৯৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে 'চুনরিয়া' চলচ্চিত্রে গানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বিগত সাত দশক ধরে চলচ্চিত্র জগতে সক্রিয় রয়েছেন। তাঁর কর্মজীবনে আশা হিন্দি, মারাঠি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় হাজার হাজার গান গেয়েছেন।