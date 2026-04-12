    Asha Bhosle: মৃত্যুর আগে লতা এই বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন আশাকে! জানেন তা কী?

    আশা ভোঁসলে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবার ও ভক্তদের জন্যই নয়, সঙ্গীত জগতের জন্যও এক বিরাট আঘাত। আশা তাঁর পরিবারকে, বিশেষ করে লতা মঙ্গেশকরকে, গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। দুই বোনই ছিলেন প্রতিভাবান গায়িকা। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লতা মঙ্গেশকর আশা ভোঁসলেকে একটি বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন।

    Apr 12, 2026, 22:12:49 IST
    By Sayani Rana
    আশা ভোঁসলে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবার ও ভক্তদের জন্যই নয়, সঙ্গীত জগতের জন্যও এক বিরাট আঘাত। আশা তাঁর পরিবারকে, বিশেষ করে লতা মঙ্গেশকরকে, গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। দুই বোনই ছিলেন প্রতিভাবান গায়িকা। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লতা মঙ্গেশকর আশা ভোঁসলেকে একটি বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন।

    মৃত্যুর আগে লতা এই বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন লতাকে! জানেন তা কী?
    সেই বিশেষ উপহারটি কী ছিল?

    আশা ভোঁসলে ডিআইডি-র 'লিটল মাস্টার' শো-তে এই কথাটি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস আগে, লতা মঙ্গেশকর তাঁর বোনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তুমি কী চাও?’ উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘আজ তোমার যা ইচ্ছে নিয়ে নাও।’

    আশা উত্তর দেন যে তিনি তার সই করা একটি পুরোনো শাড়ি চান। সে শাড়িটা দেখিয়েও ছিলেন অনুষ্ঠানে, যা দেখে সবাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।

    তখন আশা জানান যে, এই শাড়িটি তাঁর কাছে পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

    আপনাদের জানিয়ে রাখি যে, আশা ভোঁসলে লতা মঙ্গেশকরকে নিজের মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন, কারণ তাঁর বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর লতা মঙ্গেশকরই তাঁর ভাইবোনদের দেখাশোনা করেছিলেন।

    আশা ও লতা একে অপরকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু যখন তাঁরা দুজনেই ইন্ডাস্ট্রিতে সক্রিয় ছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ে অনেক কথা শোনা যেত। আশা একটি সাক্ষাৎকারে এও বলেছিলেন যে তাঁদের মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল। এছাড়াও, তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি এবং লতাদিদি তাঁদের গানে নিজস্ব একটি ছোঁয়া আনেন, যা তাঁরা সবসময় ব্যবহার করেন।

    আশা ভোঁসলের পুরস্কার

    আশা ভোঁসলে তাঁর কর্মজীবনে অসংখ্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার ও দুটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, এছাড়াও তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

