Asha Bhosle: মৃত্যুর আগে লতা এই বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন আশাকে! জানেন তা কী?

Asha Bhosle: মৃত্যুর আগে লতা এই বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন আশাকে! জানেন তা কী?
Asha Bhosle: আশা ভোঁসলে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবার ও ভক্তদের জন্যই নয়, সঙ্গীত জগতের জন্যও এক বিরাট আঘাত। আশা তাঁর পরিবারকে, বিশেষ করে লতা মঙ্গেশকরকে, গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। দুই বোনই ছিলেন প্রতিভাবান গায়িকা। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লতা মঙ্গেশকর আশা ভোঁসলেকে একটি বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন।
আশা ভোঁসলে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবার ও ভক্তদের জন্যই নয়, সঙ্গীত জগতের জন্যও এক বিরাট আঘাত। আশা তাঁর পরিবারকে, বিশেষ করে লতা মঙ্গেশকরকে, গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। দুই বোনই ছিলেন প্রতিভাবান গায়িকা। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লতা মঙ্গেশকর আশা ভোঁসলেকে একটি বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন।
সেই বিশেষ উপহারটি কী ছিল?
আশা ভোঁসলে ডিআইডি-র 'লিটল মাস্টার' শো-তে এই কথাটি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস আগে, লতা মঙ্গেশকর তাঁর বোনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তুমি কী চাও?’ উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘আজ তোমার যা ইচ্ছে নিয়ে নাও।’
আশা উত্তর দেন যে তিনি তার সই করা একটি পুরোনো শাড়ি চান। সে শাড়িটা দেখিয়েও ছিলেন অনুষ্ঠানে, যা দেখে সবাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।
আশা ও লতা একে অপরকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু যখন তাঁরা দুজনেই ইন্ডাস্ট্রিতে সক্রিয় ছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ে অনেক কথা শোনা যেত। আশা একটি সাক্ষাৎকারে এও বলেছিলেন যে তাঁদের মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল। এছাড়াও, তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি এবং লতাদিদি তাঁদের গানে নিজস্ব একটি ছোঁয়া আনেন, যা তাঁরা সবসময় ব্যবহার করেন।