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    Amitabh Bachchan:একদিনে ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের শ্যুটিং সারলেন অমিতাভ, অভিনেতার পেশাদারিত্বে মুগ্ধ ভক্তরা

    Amitabh Bachchan: ৮৩ বছর বয়সেও অমিতাভ বারবার প্রমাণ করে দেন যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কোনও কাজ করা যায় তাহলে বয়স শুধুমাত্রই একটা সংখ্যা মাত্র। সম্প্রতি একটি ব্লগে অভিনেতা তাঁর কর্মব্যস্ততার একটি ঝলক শেয়ার করেছেন সকলের সঙ্গে।

    Jun 13, 2026, 17:15:29 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Amitabh Bachchan: ৮৩ বছর বয়সেও অমিতাভ বারবার প্রমাণ করে দেন যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কোনও কাজ করা যায় তাহলে বয়স শুধুমাত্রই একটা সংখ্যা মাত্র। সম্প্রতি একটি ব্লগে অভিনেতা তাঁর কর্মব্যস্ততার একটি ঝলক শেয়ার করেছেন সকলের সঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন, একদিনে বারোটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের শুটিং এবং দুটি স্থিরচিত্রের কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন তিনি। অমিতাভের এই নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ভক্তরা।

    একদিনে ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের শ্যুটিং সারলেন অমিতাভ
    একদিনে ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের শ্যুটিং সারলেন অমিতাভ

    শুক্রবার গভীর রাতে অমিতাভ নিজের ভ্লগে সারাদিনের কাজের বিবরণ ভাগ করেছেন যেখানে তিনি বলেন, কাজ তো কাজই... কাজ তো কাজই... কাজ তো কাজই...। আজ ১২টি শর্ট ফিল্মের শুটিং করেছি, দুটি স্টিল শ্যুট। আর এখন তোমাদের সঙ্গে কাজ করছি।

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    অমিতাভ আরও বলেন, আর দেরি না করে, এই সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াটাই হলো দিনের কাজ। বাকি সব চলতে থাকবে। এটা থামানো উচিত নয়। কাজের দিনের আগে দিনের পর দিন প্রস্তুতির পরেও অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা করা, এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পায়জামা সত্ত্বেও পরিস্থিতি ও অবস্থানের কাছে কখনো আপোস না করা!!!! ঠিক আছে... এবার ঘুমাতে যাই।

    ভক্তরা অভিনেতার নিষ্ঠার দ্রুত প্রশংসা করেছেন। একজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘দেখে মনে হচ্ছে এই বিজ্ঞাপনগুলোতে আপনি সত্যিই অসাধারণ।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘খুব সুন্দর ছবি স্যার। স্যার, আপনি মহান। আপনি আমাদের সকলের কাছে একজন দেবতা। আপনার মহত্ত্বের সত্যিই কোনো বর্ণনা নেই। আপনি আমাদের অনুপ্রেরণা। আপনার আভার কাছে সবকিছুই ম্লান। এমন কেউ নেই যে আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না। আপনার সম্মানের চেয়ে আমাদের কাছে আর কিছুই বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।’

    তৃতীয় একজন ভক্ত লিখেছেন, ‘আশা করি আপনি ভালো আছেন। মনে হচ্ছে অনেক বেশি কাজ, কিন্তু আমি জানি এটা আপনাকে খুশি রাখে, তাই উপভোগ করুন। তবে, আপনার বিশ্রামও প্রয়োজন। কেবিসি-র নতুন সিজনের জন্য অপেক্ষায় রইলাম। নিজের খুব ভালো করে যত্ন নেবেন। ভালো থাকবেন।’

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    অমিতাভ বচ্চনের আসন্ন কাজ সম্পর্কে

    অমিতাভকে নাগ আশ্বিনের ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-র সিক্যুয়েলে দেখা যাবে। এই ছবিতে প্রভাস ও কমল হাসানও অভিনয় করেছেন এবং এটি ‘কল্কি’ ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী কিস্তি।

    প্রথম চলচ্চিত্রটি ব্যাপক বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করে এবং বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি সংগ্রহ করে । অমিতাভ অশ্বত্থামার ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং তাঁর অভিনয়ের জন্য ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন; বহু দর্শক তাঁর পর্দায় উপস্থিতি এবং অ্যাকশন দৃশ্যগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর সিক্যুয়েলটি বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে এবং এর আনুষ্ঠানিক মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

    Home/Entertainment/Amitabh Bachchan:একদিনে ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের শ্যুটিং সারলেন অমিতাভ, অভিনেতার পেশাদারিত্বে মুগ্ধ ভক্তরা
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