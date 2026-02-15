গত বছরেই নিজের জন্মদিনে দেব জানিয়েছিলেন, তাঁর ক্যারিয়ারের ৫০ তম ছবি হতে চলেছে খুব স্পেশাল। এই ৫০ তম ছবি হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন করিমুল হকের জীবনী, যার আদলে তৈরি হতে চলেছে বাইক এম্বুলেন্স দাদা।
ছবির পোস্টার রিলিজের পাশাপাশি অভিনেতা জানিয়েছিলেন ছবি মুক্তির তারিখ। আগামী ১৪ আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি, জানিয়েছিলেন অভিনেতা নিজেই।
খুব সম্প্রতি ছবিটির শুভ মহরত সম্পন্ন হয় যার বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন অভিনেতা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতনু রায়চৌধুরী, রথীজিৎ ভট্টাচার্য, নিলয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা রায়, পার্থসারথি চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। শুভ মহরতে দিন দেব পরেছিলেন একটি সাদা কারুকার্য করা পাঞ্জাবি, সঙ্গে সাদা পায়জামা।
এবার শিবরাত্রির দিন ছবির শুটিং শুরু করলেন দেব। একটি সাদা রঙের শার্ট এবং কালো রঙের প্যান্ট পরে নিজের নতুন ছবির শুটিং শুরু করলেন তিনি। মহাদেবের আরাধনার দিনকেই বেছে নিলেন এই শুভ কাজের জন্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনটি ছবি পোস্ট করে অভিনেতা লেখেন, BAD অর্থাৎ বাইক এম্বুলেন্স দাদার শুটিং শুরু হল আজ থেকে।
ছবিটি পরিচালনা করছেন বিনয় মুদগিল। প্রযোজনায় দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার এবং নন্দী মুভিজ। ছবিটি নিবেদন করবেন প্রদীপ কুমার নন্দী, গুরুপদ অধিকারী এবং দেব অধিকারী। খুব সম্ভবত এই সিনেমাতেই দেবের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন রুক্মিণী।
প্রসঙ্গত, গতবছর ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল দেব অভিনীত প্রজাপতি ২। চলতি বছরে তিনটি বিগ বাজেটের ছবি নিয়ে আসতে চলেছেন অভিনেতা। তবে যে ছবিটির জন্য দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন সেটি হল শুভশ্রী দেব অভিনীত সিনেমা, যার প্রথম দিনের টিকিট ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।
News/Entertainment/শিবরাত্রির দিনেই শুরু ৫০ তম ছবি BAD-এর শ্যুটিং, ছবি শেয়ার করলেন দেব