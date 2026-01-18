Edit Profile
    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর তাঁর বাংলোটি আরও একতলা বাড়ানো হচ্ছে! কেন জানেন?

    ২৪ নভেম্বর অভিনেতা ধর্মেন্দ্র মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই একই বাড়িতে তিনি তাঁর পুরো পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন। এখন এই বাড়িটি আরও একটি তলা বাড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে।

    Published on: Jan 18, 2026 12:37 PM IST
    By Sayani Rana
    ২৪ নভেম্বর অভিনেতা ধর্মেন্দ্র মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই একই বাড়িতে তিনি তাঁর পুরো পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন। এখন এই বাড়িটি আরও একটি তলা বাড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে। অভিনেতার মৃত্যুর পর বাড়িটি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে বাংলোর ভিতরে কাজ চলছে। এটা সেই একই বাড়ি যেখানে ধর্মেন্দ্র তাঁর স্ত্রী প্রকাশ কৌর এবং সন্তানদের সঙ্গে থাকতেন।

    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর তাঁর বাংলোটি আরও একতলা বাড়ানো হচ্ছে! কেন জানেন?
    সেলিব্রিটি সাংবাদিক ভিকি লালওয়ানির মতে, ধর্মেন্দ্রর জুহু বাংলোতে আরও একটি তলা বাড়তে চলেছে। বাড়ির বাইরে ক্রেন দেখা গিয়েছে, সঙ্গে কম্পাউন্ডের কাজ চলছে। ইটাইমস একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘বাচ্চারা বড় হচ্ছে। তাদের আরও জায়গার প্রয়োজন।’ একই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিল যে, বাড়িটি সংস্কারের কাজ আগামী চার থেকে পাঁচ মাস ধরে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    ধর্মেন্দ্রর জুহু বাংলোটি আধুনিক ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছিল। সানি দেওল, তাঁর স্ত্রী পূজা, এবং তাঁদের দুই ছেলে এবং পুত্রবধূ এই বাড়িতে থাকেন। ববি দেওলের স্ত্রী তানিয়া এবং তার দুই ছেলেও এই বাড়িতে থাকেন।

    এখন, তাঁর মা প্রকাশ কৌর এবং ধর্মেন্দ্রের বোন এবং তাঁর সন্তানরা সেখানে থাকেন। এত বড় পরিবারের জন্য, এই বাড়িটি খুব ছোট। তাই, বাড়িতে আরও একটি ফ্লোর যুক্ত করা হচ্ছে। মজার বিষয় হল, ববি দেওলের স্ত্রী তানিয়া এই বাড়ির অভ্যন্তরীণ কাজ করেছেন।

    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর, তাঁকে শেষবার 'একিস' ছবিতে দেখা গিয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে খুব একটা সাফল্য পায়নি, তবে অভিনেতার অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এখন, সানি দেওল তাঁর 'বর্ডার ২' ছবির হাত ধরে দর্শকদের কাছে নয়া অবতারে ফিরছেন।

