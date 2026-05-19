    অমিতাভের থেকে উপহার হিসেবে গাড়ি চাইলেন ফারহা! ব্যাপার কী? দেখে নিন

    May 19, 2026, 14:00:15 IST
    By Sayani Rana
    ফারহা খান বর্তমানে তাঁর ইউটিউব ভ্লগের জন্য চর্চায় রয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ ভ্লগে তিনি অমিতাভ বচ্চনের কাছে একটি গাড়িটি চান। ফারহা সম্প্রতি মনীশ পলের সঙ্গে একটি নতুন ভিডিয়োর শ্যুট করেছেন। ভিডিয়ো চলাকালীন তিনি অমিতাভ বচ্চনের কাছে এই বিশেষ অনুরোধটি করেন।

    অমিতাভের থেকে উপহার হিসেবে গাড়ি চাইলেন ফারহা! ব্যাপার কী? দেখে নিন
    ফারহা খান তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের জন্য বর্তমানে আলোচনায় রয়েছেন। তাঁকে প্রায়শই বিনোদন জগতের নানা খ্যাতনামা তারকাদের বাড়িতে গিয়ে ভিডিয়ো করতে দেখা যায়। এই ভিডিয়োগুলোতে ফারহা তাঁর রাঁধুনি দিলীপকেও রাখেন।

    নিজের চ্যানেলের একটি নতুন ভিডিয়োতে ফারহা মনীশ পলের বাড়ি ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে রান্নাও করেছেন। ভিডিয়ো চলাকালীন মনীশ তাঁর বাড়ির সবচেয়ে বিশেষ জিনিসটি প্রকাশ করেন: অমিতাভ বচ্চনের অটোগ্রাফ-সহ একটি ৭৮৬ ব্যাজ।

    মনীশ জানান যে, তিনি এই ব্যাজটির ব্যবস্থা করে অটোগ্রাফের জন্য অমিতাভ বচ্চনের কাছে গিয়েছিলেন। অমিতাভ বচ্চন তাঁকে অটোগ্রাফটি দেন এবং এখন সেই ফ্রেমটি তাঁর বাড়ি শোভা পাচ্ছে।

    ফারহা জানিয়েছেন যে, রাধিকা মদনের সঙ্গে একটি ভিডিয়োর শ্যুট করার সময় তিনি তাঁর বাড়িতে অমিতাভ বচ্চনের হাতে লেখা একটি চিঠি দেখতে পান। সেই একই ভিডিয়োতে তিনি অমিতাভ বচ্চনকে তাঁর জন্যও একটি চিঠি লিখতে অনুরোধ করেন।

    ফারহা খানের কথা অমিতাভ বচ্চনের কানে পৌঁছয়। তিনি তাঁকে হাতে লেখা একটি চিঠি পাঠান। তাই এখন ফারহা অমিতাভ বচ্চনের কাছে তাঁর নতুন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

    এবার নিজের নতুন ভিডিয়োতে ফারহা খান অমিতাভ বচ্চনের কাছে নতুন কিছু চেয়েছেন। ভিডিয়োটিতে ফারহা বলেন, ‘স্যার, আপনার একটা গাড়ি আমার খুব পছন্দ। আপনি ওটা চালান। দয়া করে ওটা আমাকে দিয়ে দিন।’ ফারহা মজা করে অমিতাভ বচ্চনের কাছে তাঁর গাড়িটি চেয়েছেন।

    অমিতাভ বচ্চন ফারহা খানের রসিকতাপূর্ণ দাবিটি পূরণ করবেন কিনা, তা দেখার বিষয়। দর্শকরা ফারহা এবং মনীশ পলের পর্বটি বেশ পছন্দ করছেন।

    Home/Entertainment/অমিতাভের থেকে উপহার হিসেবে গাড়ি চাইলেন ফারহা! ব্যাপার কী? দেখে নিন
