কেরিয়ারের শুরুতে বাবা শত্রুঘ্ন সিনহা নেপোটিজমের কোনও সুযোগ নিতে দেননি সোনাক্ষীকে! ‘নিজেকে প্রমাণ করতে…’, বললেন নায়িকা

কেরিয়ারের শুরুতে বাবা শত্রুঘ্ন সিনহা নেপোটিজমের কোনও সুযোগ নিতে দেননি সোনাক্ষীকে! ‘নিজেকে প্রমাণ করতে…’, বললেন নায়িকা
১৫ বছরেরও বেশি সময় কর্মজীবনে অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। নানা ধারার ছবিতেই তিনি ধরা দিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী ছবি ‘সিস্টেম’ আসছে। ছবি মুক্তির আগে, সোনাক্ষী হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ছবির ও নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে। পাশাপাশি বি-টাউনের নেপোটিজম নিয়েও নিজের মত প্রকাশ করেন।
‘সিস্টেম’ ছবিতে 'নেহা'র ভূমিকায় দেখা যাবে নায়িকাকে। নেহার পরিবারের অনেকেই আইনজীবী। তার বাবা (আশুতোষ গোয়ারিকর অভিনয় করছেন) দেশের অন্যতম সেরা প্রতিরক্ষা আইনজীবী, কিন্তু সে চায় যে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেওয়ার আগে তার মেয়ে একজন আইনজীবী হিসেবে কাজ করে নিজেকে প্রমাণ করুক। এর ফলে নেহা তার বাবাকে জিজ্ঞেসও করে বসে, ‘এটা আবার কেমন ধরনের উল্টো নেপোটিজম?’
নায়িকা বলেন, ‘সত্যি বলতে, আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এমনই। আমার বাবা সবসময় আমাকে বলেছেন, ‘তোমাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে’। কারণ তিনি নিজেও এমনই ছিলেন। আপনি যেই হোন না কেন, জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে, এবং এভাবেই আপনি আপনার প্রাপ্যটা অর্জন করতে পারবেন। তাই এই বিষয়টাও আমার কাছে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে।’
কাজের সূত্রে সোনাক্ষী ২০১০ সালে সলমন খানের বিপরীতে ‘দাবাং’ ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন এবং ‘রাউডি রাঠোর’, ‘সন অফ সর্দার’ ও ‘হলিডে’-র মতো ছবির মাধ্যমে আরও সাফল্য লাভ করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ‘দাহাদ’ এবং ‘হীরামান্ডি’-র মতো ওয়েব শোগুলোর মাধ্যমে তিনি সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর পরবর্তী ছবি ‘সিস্টেম’ ২২ মে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে মুক্তি পাবে।
