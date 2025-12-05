Edit Profile
    Dhurandhar Cast Fees: ৫০ কোটি পেলেন রণবীর সিং! আর মাধবন নাকি সঞ্জয় দত্ত, ধুরন্ধরে কার পারিশ্রমিক বেশি

    শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর'। ছবিতে অনেক প্রতিভাবান তারকা অভিনয় করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই শিল্পীদের পারিশ্রমিক নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক ধুরন্ধরের জন্য কে কত টাকা পেয়েছেন। 

    Published on: Dec 05, 2025 1:24 PM IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিংয়ের ভক্তদের অপেক্ষার অবসান, শুক্রবার বক্স অফিসে মুক্তি পেয়েছে ‘ধুরন্ধর’। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পজিটিভ রিভিউ পাচ্ছে ছবিটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির কাস্ট নিয়েও কথা হচ্ছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন তারকা এই ছবির জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন।

    কত পারিশ্রমিক পেয়েছেন ধুরন্ধর তারকারা?
    কত পারিশ্রমিক পেয়েছেন ধুরন্ধর তারকারা?

    ছবিতে রণবীর সিং ছাড়াও অভিনয় করেছেন সারা অর্জুন, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না এবং অর্জুন রামপাল। রণবীর সিংয়ের ছবিটি একটি অ্যাকশন ড্রামা। সূত্রের খবর, এই ছবির জন্য সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছেন রণবীর সিং। মিড-ডে-তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, রণবীর সিং এই ছবির জন্য ৩০ থেকে ৫০ কোটি টাকা পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই ছবিতে একজন ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্টের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর সিং। একই সময়ে, ছবির নায়িকা সারা অর্জুনের ফি সম্পর্কে কথা বললে তিনি ১ কোটি টাকা পেয়েছেন।

    ছবির বাকি চরিত্রদের মধ্যে, অজয় সান্যালের চরিত্রে অভিনয় করা আর মাধবন ৯ কোটি টাকা পেয়েছেন। অক্ষয় খান্না এই ছবির জন্য ২.৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। ছবিতে একজন ক্রাইম লর্ডের চরিত্রে অভিনয় করছেন অক্ষয় খান্না।

    সঞ্জয় দত্ত, যিনি ছবিতে একজন পাকিস্তানি পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করছেন, ছবির জন্য ১০ কোটি টাকা পেয়েছেন বলেই খবর। একই সময়ে, অভিনেতা অর্জুন রামপাল ছবিটির জন্য ১ কোটি টাকা পেয়েছেন। তবে এসবই রিপোর্ট, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তরফে এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি এখনও।

    বছর দুয়েকের বিরতির পর বড়পর্দায় ‘ধুরন্ধর’ ছবির মাধ্যমে ফিরলেন রণবীর সিং। আদিত্য ধর ছবিটির পরিচালনা করেছেন। সেন্সর বোর্ডের তরফে ‘ধুরন্ধর’ ছবিকে দেওয়া হয়েছে ‘এ’ সার্টিফিকেট, অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যেই এই ছবি। ‘ধুরন্ধর’ নির্মিত হয়েছে ১৯৯৯ সালের আইসি-৮১৪ কান্দাহার হাইজ্যাক এবং ২০০১ সালের ভারতীয় সংসদে হামলা, এই দুই ঘটনার ছায়ায়। ছবির গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান অজয় সান্যাল।

