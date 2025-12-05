Edit Profile
    সদা সিঙ্গেল তকমা ঘুচল, বরবেশে অগ্নি! ২য় বিয়ের ১০ মাস পর, ফের ছাদনাতলায় ‘দুনির মা’ আরজে অয়ন্তিকা?

    তসরের পঞ্জাবি পরে, বউয়ের সঙ্গে পোজ দিয়েছেন ‘সদা সিঙ্গেল’ অগ্নি! বউ কে জানেন? অগ্নির পাশে কনের সাজে আরজে অয়ন্তিকা। 

    Published on: Dec 05, 2025 11:47 AM IST
    By Tulika Samadder
    বৃহস্পতিবার রাত থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ছবি তুমুল ভাইরাল। যেখানে বরের সাজে দেখা যাচ্ছে আরজে অগ্নি। গায়ে তসরের পাঞ্জাবি, মাথায় টোপর, একগাল হেসে বউয়ের সঙ্গে পোজ দিয়েছেন ‘সদা সিঙ্গেল’ অগ্নি! বউকে দেখলে আরও চমকে যাবেন। অগ্নির পাশে টুকটুকে কনের সাজে আরজে অয়ন্তিকা। তাঁর গায়ে আবার লাল-সাদা বেনারসি। সোনার গয়না, টোপর, টায়রা-টিকলিতে জব্বর সাজ তাঁরও।

    বিয়ে করলেন অগ্নি আর অয়ন্তিকা?

    ভাবছেন কী ব্যাপার? ছবির সঙ্গে ক্যাপশনে অগ্নি নিজেই জানিয়েছেন। লেখা, ‘এই রবিবারের সানডে সাসপেন্সে মেথড অ্যাক্টিং করতে শেষে বিয়ের মরশুমে মির্চি অয়ন্তিকার সাথে শুভ বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন সদা সিঙ্গেল অগ্নি। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল বিয়ের ছবি।’

    অগ্নির এই পোস্টটিতে কমেন্ট করে একজন লিখলেন, ‘শোনো!! মা সহ্য করছে, বউ সহ্য করবে না!!’

    এখানে বলে রাখা ভালো, অয়ন্তিকার এই সাজ দেখে অনেকেই ধরে ফেলতে পারবেন ১০ মাস আগে দ্বিতীয়বার যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তখনকার ছবি এটা। খুব সম্ভবত AI- এর সাহায্য নিয়ে অগ্নি এটা তৈরি করেছেন। যেখানে নিজের ছবি যোগ করেছেন, তাও একেবারে খাঁটি বরের সাজে!

    দেখুন সেই ছবি-

    চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করেন অয়ন্তিকা। হিরজিৎ মজুমদারের গলায় দেন মা। মেয়ে দুনিকে নিয়েই হয়েছিল সমস্ত আয়োজন। খুব ছিসছাম করে বাড়িতেই করেছিলেন সবটা। হিন্দু রীতি মেনে অগ্নি সাক্ষী রেখেই হয়েছিল বিয়েটা। মাঝেসাঝেই দুনি ও হিরজিতের সঙ্গে ছবি শেয়ার করেন অয়ন্তিকা। যা বেশ পছন্দও করে তাঁর অনুরাগীরা।

    কাজের সূত্রে, বছর খানেক আগে অয়ন্তিকা মির্চি ছাড়লেও, ফের তিনি ফিরেছেন তাঁর পুরনো রেডিয়ো স্টেশনেই। সানডে সাসপেন্সের নতুন এপিসোডগুলিতেও থাকছে তাঁর গলা।

    যদিও অয়ন্তিকার প্রথম স্বামী হলেন নিলয়ন চ্যাটার্জি। যিনি আরজে নীল নামেই বেশি পরিচিত। দুজনে বিয়ে করেছিলেন ২০১২ সাল নাগাদ। রেডিয়োয় কাজের পাশাপাশি নীলায়ন থুরি নীল নামি সুরকার। দেবের খাদানেও কাজ করেছেন।

