টিভির পর্দায় মামী সুনীতার পা ধরে ক্ষমা চাইলেন কৃষ্ণা অভিষেক! অবশেষে মিটল মনমালিন্য?

এই সপ্তাহে 'লাফটার শেফস'-এ সুনীতা আহুজা আসছেন। ইতিমধ্যেই সেই পর্বের একটি প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছে। প্রোমোতে দেখা যায়, সুনিতা আহুজা সেটে আসতেই কৃষ্ণা অভিষেক এবং কাশ্মীরা শাহ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। দু'জনের চোখেই জল দেখা যায়। কাশ্মীরা শাহ মামির কাছে ক্ষমা চান।
‘লাফটার শেফস-এর নতুন প্রোমোতে দেখা যায় সুনীতা আহুজা কৃষ্ণার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে মঞ্চে প্রবেশ করেছেন। তাঁকে দেখে কৃষ্ণা তাঁকে জড়িয়ে ধরে এবং তারপর ধরা গলায় বলে, ’চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে' এরপর কৃষ্ণ তার মামির পায়ে লুটিয়ে পড়ে। তিনি বলে, ‘আপনার পায়ের নীচে আমি জায়গা পেয়ে গিয়েছি। আজ দুটো গাড়ির পার্কিং দরকার, সুনিতা আন্টি।’
প্রোমোতে, সুনীতাকে দেখে কাশ্মীরাও খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। তাঁকেও কাঁদতে কাঁদতে সুনিতার কাছে ক্ষমা চাইতে দেখা যায়। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি খুব দুঃখিত।’ কৃষ্ণা ও কাশ্মীরাকে কাঁদতে দেখে সুনীতাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।
‘লাফটার শেফ’-এর এই পর্বটি দেখার জন্য ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অনেকেই বলছেন যে তাঁরা এমন একটি পারিবারিক পুনর্মিলন দেখতে চান। একজন লিখেছেন, ‘এই বিবাদটি একটি একই ধরনের শো-তে শুরু হয়েছিল, এবং আজ সেখানেই এর সমাপ্তি ঘটবে।’ আরও একজন লিখেছেন, ‘এই মানুষগুলো এখন সত্যিই খুব খুশি।’
একটি শো চলাকালীন কৃষ্ণা গোবিন্দকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন। এরপর কাশ্মীরা টুইট করেন, 'লোকেরা টাকার জন্য নাচে। কাশ্মীরা ও কৃষ্ণের এই কথোপকথন সুনীতার পছন্দ হয়নি এবং দুই পরিবারের মধ্যে আবারও মনোমালিন্য হয়। কৃষ্ণ ও তাঁর মামির মধ্যে এই মনমালিন্য ১৪ বছর ধরে ছিল এবং অবশেষে তার অবসান ঘটেছে।