    Kusum School: এক কাঁধে ব্যাগ, আরেক হাতে মেকআপ কিট! পরীক্ষা দিয়ে সোজা শ্যুটিংয়ে কুসুম, কোন স্কুলের ছাত্রী তনিষ্কা?

    জানেন কি, দর্শকদের মিষ্টি ‘কুসুম’ কাজের পাশাপাশি, পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন সমানতালে। কোন স্কুলে লেখাপড়া করেন তনিষ্কা? কোন ক্লাসেরই বা ছাত্রী সে?

    Published on: Nov 27, 2025 5:11 PM IST
    By Tulika Samadder
    টিআরপি তালিকায় বেশ ভালো ফল করছে জি বাংলার ধারাবাহিক ‘কুসুম’। দীর্ঘ সময় ধরে স্লট রেখেছে নিজের দখলে। আর দর্শকদের কাছ থেকে ভালোবাসা কুড়িয়েছে সদ্য অভিনয়ে পা রাখা তনিষ্কা তিওয়ারি। তবে জানেন কি, সিরিয়ালের এই মিষ্টি মেয়েটি কাজের পাশাপাশি, পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন সমানতালে। কোন স্কুলে লেখাপড়া করেন তনিষ্কা? কোন ক্লাসেরই বা ছাত্রী সে?

    কোন স্কুলের ছাত্রী তনিষ্কা তিওয়ারি?
    ডেইলি সোপের শ্যুটিং, তাও আবার নায়িকা। দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কেটে যায় শ্যুটিংয়ে। চলতি বছরেই বোর্ডের পরীক্ষা দেবেন তনিষ্কা। এখন চলছে ‘প্রি-বোর্ড’-এর পরীক্ষা। দেখা গেল এক কাঁধে স্কুলের ব্যাগ আর আরেক হাতে মেকআপের কিট নিয়ে সেটে প্রবেশ করছেন দর্শকদের প্রিয় ‘কুসুম’।

    বৃহস্পতিবারও স্কুল ড্রেস পরেই কুসুমের সেটে ঢুকলেন তনিষ্কা। শার্ট-প্যান্ট, গলায় স্কুলের আইকার্ড। কোন স্কুলে পড়ছেন তনিষ্কা? ‘কুসুম’ আদিত্য একাডেমি-র ছাত্রী, সিবিএসসি বোর্ড থেকে দেবেন ক্লাস টেনের পরীক্ষা। তাই শ্যুটিংয়ের যতই চাপ থাকুক না কেন, লেখাপড়ায় ফাঁকি দেন না একদম।

    এক সাক্ষাৎকারে আনন্দবাজারকে তনিষ্কা জানিয়েছেন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই বসে পড়েন বই নিয়ে। তারপর স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা। আর সেখান থেকে সোজা সেটে। সঙ্গে থাকে বই। শ্যুটের ফাঁকে সময় পেলেই বই খুলে বসে যান। দিনে ঘুমের জন্য বরাদ্দ মাত্র চার ঘণ্টা।

    তনিষ্কা আরও জানিয়েছেন যে, মাধ্যমিক দেওয়ার পর ‘হিউম্যানিটিজ’ নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে উচ্চশিক্ষা করবেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর নায়িকা হওয়ার শখ। আর তাই শত কষ্টও হাসিমুখে সইতে রাজি দর্শকদের প্রিয় ‘কুসুম’।

