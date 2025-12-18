আইটেম সং করতে গিয়ে দাগে ভরে গিয়েছিল শরীর! সেটে কী হয়েছিল উর্মিলার সঙ্গে?

বলিউডের আইটেম সং যে কতটা জনপ্রিয় তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে এমন একটা বলিউড আইটেম সং-এর কথা বলা হচ্ছে যা ২৭ বছর পরেও অবিশ্বাস্য ভাবে জনপ্রিয়। এই গানে নাচতে নাচতে অভিনেত্রী গুরুতর আহত হন, যার ফলে তার শরীর দাগে পড়ে ভরে যায়।
বলিউডের আইটেম সং যে কতটা জনপ্রিয় তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিছু সিনেমার আইটেম সং এতটাই জনপ্রিয় যে সেগুলো নানা অনুষ্ঠানে বাজতে শোনা যায়। এখানে এমন একটা বলিউড আইটেম সং-এর কথা বলা হচ্ছে যা ২৭ বছর পরেও অবিশ্বাস্য ভাবে জনপ্রিয়। এই গানে নাচতে নাচতে অভিনেত্রী গুরুতর আহত হন, যার ফলে তার শরীর দাগে পড়ে ভরে যায়।
বুঝতে পারছেন এখানে কোন গানের কথা বলা হচ্ছে? উর্মিলা মাতন্ডকরের ‘ছম্মা ছম্মা’ গানটির কথা বলা হচ্ছে। এই গানটি ১৯৯৮ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ‘চায়না গেট’ ছবিতে শোনা গিয়েছিল। যদিও গানটি ২৭ বছর আগে মুক্তি পেয়েছিল, তবুও এর কথা এবং সুর এখনও মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে।
উর্মিলা একবার জি টিভির রিয়েলিটি শো সা রে গা মা পা-এর এক সিজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন যে এই গানটি করার সময় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই গানে, উর্মিলার লুক ছিল বানজারানের মতো। গানটিতে, উর্মিলা ৫ কেজি ওজনের লেহেঙ্গা এবং ১৫ কেজি ওজনের গয়না পরেছিলেন।
উর্মিলা বলেছিলেন, 'আমরা যখন গানটার লুক সেট এবং ফটো সেশন করলাম, তখন রাজকুমার স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি খুব বেশি গয়না পরেছ বলে মনে হচ্ছে?' আমি ওঁকে বলেছিলাম যে বানজারান লুকের জন্য গয়না অপরিহার্য। লেহেঙ্গার ওজন ছিল ৫ কিলো এবং গয়নাগুলোর ওজন ছিল ১৫ কিলো।'
উর্মিলা জানান, রাজকুমার সন্তোষী তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি চাইলে যে কোনও গয়না খুলে ফেলতে পারেন। তিনি বলেছিলেন যে শ্যুটিং শুরু হওয়ার পর, তিনি কোনও পরিবর্তন করতে দেবেন না, কিন্তু উর্মিলা জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি গানটি যেমন আছে তেমনই শ্যুটিং করবেন। উর্মিলা জানান যে যখন তিনি যখন নাচতে শুরু করেন, তখন তাঁর প্রথম স্টেপ ছিল অন্যদিকে তাকানো, এবং যখন তিনি তা করেন, তখন তার কানের দুলটি তার মুখে লেগে যায়। উর্মিলা জানান শ্যুটিং শেষ হওয়ার পর, তার শরীরে বেশ অনেক ক্ষততে ভরে গিয়েছিল।