    Parambrata-Piya: গায়ে সাঁটে ‘বউ চোর’ তকমা! বিয়ের ২ বছরে পিয়ার সঙ্গে ছবি দিয়ে কী লিখলেন পরমব্রত?

    নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে দেখতে দেখতে বিয়ের ২ বছর পার করেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তী। এরই মাঝে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানেরও বাবা-মা হয়েছেন তাঁরা।

    Published on: Nov 28, 2025 10:44 AM IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বিয়ে করেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তী। ছিমছামভাবে বাড়িতেই আইনি কাগজে সইসাবুদ করে বিয়েটা করেন তাঁরা। সেই বিয়ে নিয়ে কম কটাক্ষে পড়তে হয়নি এই দম্পতিকে। যদিও নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে দেখতে দেখতে বিয়ের ২ বছর পার। এরই মাঝে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানেরও বাবা-মা হয়েছেন তাঁরা।

    পিয়াকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানালেন পরমব্রত।
    পিয়াকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানালেন পরমব্রত।

    বিয়ের ২ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে বেশ মিষ্টি একটা পোস্ট শেয়ার করে নিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করলেন তিনি। যেখানে দেখা যাচ্ছে ‘এই রাত তোমার আমার’ গাইছেন দুজনে। অভিনেতার হাতে আবার গিটার। আর সঙ্গে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘জীবন সবসময়ই পূর্ণ বৃত্তে ঘুরে আসে যখন আমরা একসঙ্গে থাকি, হেসে গান গাই, হাত ধরে থাকি… শুভ দ্বিতীয় স্ত্রী... তোমাকে ভালোবাসি... এবং আমি আমাদের ভালোবাসি! ❤️#শুভ বিবাহবার্ষিকী’।

    পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের আগে পিয়া ঘর বেঁধেছিলেন অনুপম রায়ের সঙ্গে। ২০২২ সাল নাগাদ দুজনে আলাদা হন। এর অনেক পরেই ভালোবেসে পরমব্রতর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু পিয়ার। তবে তাতেই রে রে করে তেড়ে আসে সোশ্যাল মিডিয়া। এমনকী ‘বউ চোর’ তকমা দেওয়া হয় পরমব্রতকে। অনুপম ও পিয়ার ঘর ভাঙার জন্য দায়ি করা হতে থাকে তাঁকে। যদিও অভিনেতা স্পষ্ট করে দেন, পিয়াকে ডিভোর্সের আগে থেকে চিনলেও, বন্ধুত্ব বা প্রেম হয়েছে অনেকটা পরে। এরপর অবশ্য কয়েকমাসের মধ্যেই ফের বিয়ে করন অনুপম রায়। পাত্রী গায়িকা প্রশ্মিতা। তারপর ট্রোলের আগুনে জল পড়ে। কমে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষও।

    ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই, ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র ঠিক একদিন পর প্রেগন্যান্সির খবর জানান পিয়া-পরমব্রত। এরপর জুন মাসে দুজনের কোলে আসে ছোট্ট রাজপুত্র। ছেলের নাম নষাদ রেখেছেন তাঁরা। জন্মের পর খুদেকে লম্বা সময় সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখলেও, শারদীয়ায় ছেলের সঙ্গে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। মুখ দেখান নিষাদের। অবশ্য অনেকগুলো ডাক নামে আছে তার। মায়ের কাছে সে ‘নডি’, আবার বাবা পরমব্রতর কাছে সে ‘জুনিয়র’।

