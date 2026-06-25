Prahaar Teaser: কোর্টরুম ড্রামা নিয়ে আসছে ‘প্রহর’, রাজকুমারের নতুন অবতার দেখে মুগ্ধ দর্শকরা

Prahaar Teaser: কোর্টরুম ড্রামা নিয়ে আসছে ‘প্রহর’, রাজকুমারের নতুন অবতার দেখে মুগ্ধ দর্শকরা
Prahaar Teaser: খুব সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে প্রহর: দা উজ্জ্বল নিকম স্টোরি ছবির টিজার। এই সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাও। সিনেমাটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি। টিজারে রাজকুমারের নতুন অবতার দেখে মুগ্ধ নেট পাড়া।
Prahaar Teaser: খুব সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে প্রহর: দা উজ্জ্বল নিকম স্টোরি ছবির টিজার। এই সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাও। সিনেমাটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি। টিজারে রাজকুমারের নতুন অবতার দেখে মুগ্ধ নেট পাড়া।
টিজার দেখে যেটুকু বোঝা গিয়েছে সেটি হল, উজ্জ্বল নিকামের কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বকে কেন্দ্র করে এই গোটার ছবিটি তৈরি করা হয়েছে। ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কিত বিচার এবং আজমল কাসাবের মামলাকে ঘিরে এই সিনেমা। এই গোটা সিনেমাটি হতে চলেছে একটি কোর্টরুম ড্রামা।
টিজারে রাজকুমারকে বলতে শোনা গিয়েছে, গত দেড় বছরে এই মামলার কারণে অনেকেই আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছে, যখন ছবি এবং ভিডিওতে স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে কি ঘটেছে তাহলে আমরা কাসাবকে ফাঁসি দিচ্ছি না কেন?
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এরপর হামলার কিছু ঝলক দেখানো হয় যার পর রাজকুমার প্রশ্ন তোলেন, এক মুহূর্তের জন্য ২৬/১১ - এর রাতে নিজেকে ইন্সপেক্টর গোভিলকরের জায়গায় ভাবুন, সেই অফিসার যাকে কাসাব গুলি করেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই যখন কাসাবকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তখন ইন্সপেক্টরের বলা উচিত ছিল, ওকে গুলি করে তাড়াতাড়ি শেষ করে দাও কিন্তু উনি সেটা বলেন নি। উনি শুধু বলেছিলেন, ওকে মেরো না। উনি এমনটা বলেছিলেন কারণ এটা ভারত।
এরপর ন্যায় বিচারের দাবি করে উজ্জ্বলকে বলতে শোনা যায়, আমি শুধু ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে দাবী করছি আজমল আমির কাসাবকে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।
রাজকুমার রাও আরও একবার একটি অত্যন্ত নিবিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং টিজারটিতে তাঁর অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক রূপান্তর ফুটে উঠেছে। তাঁর শারীরিক ভাষা থেকে শুরু করে অভিব্যক্তি এবং সংলাপ বলার ভঙ্গি পর্যন্ত, একজন পোড়খাওয়া সরকারি আইনজীবীর শৃঙ্খলা ও তীব্রতা ফুটিয়ে তুলতে তাঁকে পুরোপুরি নিবেদিত বলে মনে হয়।
এর একটি অন্যতম আকর্ষণ হল তাঁর মারাঠি উচ্চারণের প্রচেষ্টা, যা চরিত্রটিকে একটি বাস্তবসম্মত রূপ দিয়েছে। টিজারটিতেও তীক্ষ্ণ ও জোরালো সংলাপের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি অভিনয়-নির্ভর চলচ্চিত্রের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে আদালতের কথোপকথনই গল্পের আবেগিক মেরুদণ্ড গড়ে তুলবে।
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চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে
‘পাতাল লোক’ এবং ‘থ্রি অফ আস’-এর মতো প্রশংসিত কাজের জন্য পরিচিত অবিনাশ অরুণ পরিচালিত এই টিজারটি থেকে মনে হচ্ছে, ছবিটিতে বাস্তবতা, উত্তেজনা এবং বহুল আলোচিত আইনি লড়াইয়ে জড়িত ব্যক্তিদের মানসিক চাপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।
সহ-অভিনেতাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন ওয়ামিকা গাব্বি, জয়দীপ আহলাওয়াত, সিকান্দার খের এবং তরুণ শর্মা। ছবিটি ২০২৬ সালের ৭ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।