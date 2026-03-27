'ছোটপর্দায় শিল্পীরা কাজ করেন মূলত পেট চালানোর জন্য…', মেগা প্রসঙ্গে কেন এমন বললেন ঋষি কৌশিক?

'ছোটপর্দায় শিল্পীরা কাজ করেন মূলত পেট চালানোর জন্য…', মেগা প্রসঙ্গে কেন এমন বললেন ঋষি কৌশিক?
টলিপাড়া অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ঋষি কৌশিক। ছোট পর্দায় একাধিক কাজ করেছেন তিনি। 'একদিন প্রতিদিন' থেকে ‘এখানে আকাশ নীল’, 'কুসুমদোলা', 'কোড়া পাখি'-সহ একাধিক হিট মেগা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। সর্বশেষ তাঁকে ‘এসআইটি বেঙ্গল’-এ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এবার ছোট পর্দায় কাজ প্রসঙ্গে বিস্ফোরক নায়ক।
আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘এখন তো হয়ে গিয়েছে ছোটপর্দায় সব নারী উদ্ধার কমিটি। মেয়েটিই দশভুজা। আর বাকিরা ফুলদানি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তা ছাড়া বিনোদনের এখন অনেক মাধ্যম রয়েছে। রিল দেখেই তো কেটে যাচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার মতে, যদি নায়িকাকে একটা জায়গা দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে একই রকমের জায়গা প্রাপ্য নায়কেরও। আমি সেই যুক্তিতেই বিশ্বাসী। তাও কি কাজ করিনি? করেছি তো। কিন্তু আমি মনে করি, ছোটপর্দায় শিল্পীরা কাজ করেন মূলত পেট চালানোর জন্য। এই কথাটা স্বীকার করতে সবাই ভয় পায়।’
কিন্তু ঋষিও কি তাহলে অথনৈতিক তাগিদেই কাজ করেন? এই প্রসঙ্গে নায়ক বলেন, ‘আমাকে অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেক সমঝোতা করতে হয়। নিজের মত অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করি। অবশ্যই এই কারণে একটা হতাশা কাজ করে। কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে রাজি নই।’
তবে ঋষি কেবল ছোট পর্দায় কাজ করেছেন তা নয়। বড় পর্দাতে তাঁর অনুরাগীদের একাধিক কাজ উপহার দিয়েছেন তিনি। তাছাড়াও ওটিটি মাধ্যমেও কাজ করেছেন। কেবল টলিউড না বি-টাউনেও নায়ক কাজ করেছেন। কঙ্গনা রানাওয়াতের ছবি 'ইমার্জেন্সি'তে নায়ককে দেখা গিয়েছিল। ওই ছবিতে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' মুজিবর রহমানের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাছাড়াও হিন্দি মেগাতেও খলনায়কের ভূমিকায় তাঁকে দেখে ছিলেন দর্শকরা।
News/Entertainment/'ছোটপর্দায় শিল্পীরা কাজ করেন মূলত পেট চালানোর জন্য…', মেগা প্রসঙ্গে কেন এমন বললেন ঋষি কৌশিক?