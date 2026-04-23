Swastika Mukherjee: 'মনে হয় কেউ গালাগালি দিচ্ছে...', নিজেকে কেন সেলিব্রেটি মনে করেন না স্বস্তিকা?
Swastika Mukherjee: তথাকথিত তারকাদের থেকে একদম অন্যরকম অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। যেখানে অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে যাতায়াত করতে পছন্দ করেন সেখানে দিন দুপুরে অটো অথবা বাসে করে যাতায়াত করেন স্বস্তিকা। এমনকি গড়িয়াহাটে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ফুচকা খেতেও দেখা দিয়েছে অভিনেত্রীকে।
সেলিব্রিটি মনে করি না নিজেকে
সেলিব্রিটি এই কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল যাকে নিয়ে মানুষ সেলিব্রেট করে। এই শব্দটিকে বেশিরভাগ ব্যবহার করা হয় তারকাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু একজন তারকা সন্তান এমনকি নিজেও একজন তারকা হলেও নিজেকে সেলিব্রিটি বলতে একেবারেই নারাজ স্বস্তিকা।
সম্প্রতি নিউজ এইট্টিন বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি নিজেকে সেলিব্রেটি মনে করি না। সেলিব্রিটি কথাটার এত অপব্যবহার হয় যে আমাকে কেউ সেলিব্রিটি বললে মনে হয় কেউ আমাকে গালাগালি দিচ্ছে। আমি সবাইকেই বলি আমাকে মানুষ বলুন, শিল্পী বলুন, অভিনেত্রী বলুন, মহিলা বলুন, যাই বলুন কিন্তু সেলিব্রিটি বলবেন না।’
অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘এখন সবাই সেলিব্রিটি। কারোর যদি বেশি ফলোয়ার্স থাকে সেও সেলিব্রিটি। সবাই ইনফ্লুয়েন্সার। আমি জানি না তারা কি ইনফ্লুয়েন্স করছেন সবাইকে। চারটে রিল করেও আজকে সবাই সেলিব্রিটি হয়ে যাচ্ছে।’