Bombay Durga Bari Samiti Durga Puja: মণ্ডপে ঐশ্বরিক মায়ায় আবিষ্ট হবেন, শ্রীকৃষ্ণ ও মা দুর্গার পাঠ শেখাবে এই পুজো

Bombay Durga Bari Samiti Durga Puja: মণ্ডপে ঐশ্বরিক মায়ায় আবিষ্ট হবেন, শ্রীকৃষ্ণ ও মা দুর্গার পাঠ শেখাবে এই পুজো
Bombay Durga Bari Samiti Durga Puja: ধর্মসংস্থাপনায় — যখন ঐশ্বরিক জ্ঞান ও শক্তি একসূত্রে বাঁধে ধর্ম রক্ষায়- গীতার জ্ঞান ও শক্তির মিলনে বিশ্বশান্তির বার্তা বম্বে দুর্গা বাড়ি সমিতির দুর্গাপুজো। যা মুম্বইয়ের অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপুজো।
Bombay Durga Bari Samiti Durga Puja: এ বছরের দুর্গাপুজোয় এক অনন্য আধ্যাত্মিক ভাবনায় সেজে উঠছে বম্বে দুর্গা বাড়ি সমিতি। মণ্ডপের প্রতিটি কোণায়, আবহসঙ্গীতে ধ্বনিত হচ্ছে— ‘ধর্মসংস্থাপনায় — যখন ঐশ্বরিক জ্ঞান ও শক্তি একসূত্রে বাঁধে ধর্ম রক্ষায়’। বম্বে দুর্গা বাড়ি সমিতির চেয়ারপার্সন মিতালী পোদ্দার এই বিশেষ ভাবনার পিছনের গভীর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বার্তাটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, শক্তি ধ্বংসের প্রতীক হয় না। শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সনাতন ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তির আগমন ঘটে।
গীতার বাণী থেকে মহিষাসুরমর্দিনী: শক্তির মূল উদ্দেশ্য
আয়োজকরা জানিয়েছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অমর আশ্বাস ‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত…’ আজও মানবজাতিকে আলোর পথ দেখায়। অন্যদিকে, মহিষাসুরমর্দিনী রূপে মা দুর্গার অসুরবধের কাহিনী অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের জয়ের প্রতীক। এই দুই পরম আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে রয়েছে এক সূক্ষ্ম অথচ গভীর সংযোগ। যখনই পৃথিবীতে অধর্ম ও অন্যায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখনই পরম জ্ঞান পথ দেখায় এবং সেই জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করতে আবির্ভূত হয় 'শক্তি'।
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জ্ঞান ও সত্যের পথ: গীতার শিক্ষা সত্য, ন্যায় ও সৎকর্মের পথ দেখায়
১) অন্যায় প্রতিরোধের সাহস: মা দুর্গা সেই পরম শক্তি, যিনি মানুষকে অন্যায়, অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জোগান।
২) শক্তির প্রকৃত রূপ: শক্তির সর্বোচ্চ সার্থকতা কোনো কিছুকে ধ্বংস করায় নয়, বরং জীবন রক্ষা করা এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার মধ্যে নিহিত।
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নীল ও অফ-হোয়াইটের মায়াবী ছোঁয়ায় ইসকন মন্দিরের আদলে মণ্ডপ
এই গভীর আধ্যাত্মিক ভাবনা কেবল কথায় নয়, মণ্ডপের রূপসজ্জাতেও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বম্বে দুর্গা বাড়ি সমিতির এ বছরের সাজসজ্জায় আছে বিশেষ চমক।
১) ইসকন মন্দিরের মহিমা: মা দুর্গার মূল মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ইসকন মন্দিরের প্রশান্ত ও প্রাকৃতি সৌন্দর্যময় স্থাপত্যের অনুকরণে।
২) শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপ: মণ্ডপে আছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপের এক রাজকীয় চিত্রায়ন, যা দর্শকদের গীতার বিশ্বজনীন বার্তা স্মরণ করিয়ে দেবে।
৩) আবহ ও রঙের ব্যবহার: নীল এবং অফ-হোয়াইট রঙের সংমিশ্রণে মণ্ডপটি সাজানো হয়েছে। নীল রঙ নির্দেশ করে অনন্তের প্রশান্তি এবং অফ-হোয়াইট প্রকাশ করে পবিত্রতা ও সামঞ্জস্য।
৪) কৃষ্ণভাবনাময় অলংকরণ: মণ্ডপের আনাচে-কানাচে ছিটিয়ে থাকবে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত নানা সূক্ষ্ম আলংকারিক উপাদান, যা পুরো পরিবেশকে এক ঐশ্বরিক মায়ায় ভরিয়ে তুলবে।
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বম্বে দুর্গা বাড়ি সমিতির চেয়ারপার্সন জানিয়েছেন, অসুর বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম কেবল পুরাণের পাতায় আটকে নেই। এই লড়াই প্রতিদিন আমাদের সমাজে চলছে, এবং সবচেয়ে বড় লড়াইটি চলছে আমাদের নিজেদের অন্তরের ভেতরের ভালো ও মন্দের মধ্যে। যখন মানুষের মন বিবেক, প্রজ্ঞা ও করুণা দিয়ে পরিচালিত হয়, তখনই 'শক্তি' আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস দেয় এবং একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার প্রেরণা জোগায়।