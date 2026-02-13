Edit Profile
    Valentine's Day Wish: আগামিকাল ভ্যালেনটাইনস ডে, আজ থেকে তো প্রিয়জনকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাতেই হবে! কী লিখবেন

    আগামিকাল সেই কাঙ্ক্ষিত ১৪ ফেব্রুয়ারি, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বা 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'। প্রিয়জনকে মনের কথা জানানোর জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না।

    Published on: Feb 13, 2026 10:22 AM IST
    By Suman Roy
    ফেব্রুয়ারির হালকা শীতের আমেজ আর বাতাসে প্রেমের গুঞ্জন—সব মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের পাতা জানান দিচ্ছে আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ 'কিস ডে'। কিন্তু সবার মনে এখন একটাই চিন্তা, আগামিকাল সেই কাঙ্ক্ষিত ১৪ ফেব্রুয়ারি, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বা 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'। প্রিয়জনকে মনের কথা জানানোর জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না। তবে মনের ভাব সঠিক শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা অনেকের কাছেই চ্যালেঞ্জের।

    আজ থেকেই প্রিয়জনকে শুভেচ্ছাবার্তা বা 'উইশ' পাঠিয়ে রোমান্টিক আবহের সূচনা করতে পারেন। কিন্তু কেমন হবে সেই বার্তা? আপনার সম্পর্কের গভীরতা বুঝে বেছে নিন নিচের সেরা বার্তাগুলি থেকে।

    সম্পর্কের ধরণ অনুযায়ী ভ্যালেন্টাইনস ডের বার্তার নমুনা

    ১. রোমান্টিক বার্তা (পার্টনার বা জীবনসঙ্গীর জন্য)

    আপনার জীবনে সঙ্গীর গুরুত্ব কতটা, তা এই বার্তায় প্রকাশ পাওয়া উচিত।

    নমুনা: "আমার প্রতিটি দিন তোমার উপস্থিতিতে রঙিন হয়ে ওঠে। তবে আগামিকাল সেই দিন, যেদিন আমি চিৎকার করে বলতে চাই—আমি তোমায় কতটা ভালোবাসি। শুভ ভ্যালেন্টাইনস ডে আগামিকাল!"

    ছোট বার্তা: "আমার পৃথিবী তোমার হাসিতে শুরু আর তোমার চোখের শান্তিতে শেষ। ভালোবাসা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা প্রিয়।"

    ২. প্রথম প্রেম বা নতুন সম্পর্কের জন্য

    এখানে খুব বেশি আবেগপ্রবণ না হয়ে বরং সতেজ অনুভূতি প্রকাশ করা ভালো।

    নমুনা: "জীবনের এই নতুন অধ্যায়টা তোমার সাথে শুরু করতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবতী/ভাগ্যবান মনে করি। চলো আগামিকাল দিনটা একটু অন্যভাবে উদযাপন করি।"

    বার্তা: "আমার দিনগুলো ইদানীং তোমার কথা ভেবেই কেটে যায়। আশা করি এই ভালোবাসা দিবস আমাদের সম্পর্কের নতুন মাইলফলক হবে।"

    ৩. মজার ও বন্ধুত্বের বার্তা

    সম্পর্ক যদি খুনসুটি আর বন্ধুত্বের হয়, তবে বার্তাতেও থাকা চাই একটু হিউমার।

    নমুনা: "আমি জানি আমি খুব বিরক্ত করি, কিন্তু আমার এই পাগলামি সহ্য করার জন্য তুমি তো আছোই! হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে, আমার পার্টনার ইন ক্রাইম।"

    বার্তা: "ভালোবাসা দিবসে দামি গিফট দিতে পারছি না বলে দুঃখিত, তবে আমার মতো একজন অসাধারণ বন্ধু পাওয়ার জন্য তোমাকেও অভিনন্দন!"

    বার্তা পাঠানোর সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন

    • ব্যক্তিগত স্পর্শ (Personal Touch): গুগল বা ফেসবুক থেকে কপি করা বার্তার চেয়ে নিজের মনের দু-চারটে সহজ কথা অনেক বেশি কার্যকর।
    • হস্তাক্ষরের জাদু: যদি সম্ভব হয়, তবে ডিজিটাল বার্তার বদলে একটি হাতে লেখা চিরকুট বা কার্ড দিন। এর আবেদন আজও অমলিন।
    • সময় জ্ঞান: ১৩ তারিখ রাত ১২টা বাজার সাথে সাথেই উইশ করা এখন ট্রেন্ড। এতে আপনার সঙ্গীর প্রতি আপনার গুরুত্ব প্রকাশ পায়।
    • ছবি বা ভিডিও কোলাজ: বার্তার সাথে আপনাদের কাটানো প্রিয় মুহূর্তের একটি ছোট ভিডিও বা কোলাজ যোগ করলে তা বার্তার মান বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি ছোট্ট টিপস

    জ্যোতিষ মতে, কাল ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার—যা প্রেমের গ্রহ শুক্র (Venus)-এর দিন। এই দিনে আপনার সঙ্গীকে সাদা বা গোলাপি রঙের কোনো উপহার দিলে সম্পর্কের শ্রী বৃদ্ধি পায়। বার্তার শুরুতে একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার হয়।

    মনে রাখবেন

    ভালোবাসা কেবল একটি দিনের জন্য নয়, কিন্তু ভ্যালেন্টাইনস ডে হলো সেই বিশেষ উপলক্ষ যেখানে আপনি আপনার ব্যস্ত জীবন থেকে কিছুটা সময় বের করে প্রিয়জনকে বলতে পারেন, "তুমি আছো বলেই আমি আছি।" তাই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আজই পাঠিয়ে দিন আপনার পছন্দের বার্তাটি।

