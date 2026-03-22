Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ayodhya T20 Premier League: ৬৯ বলে ১৯৫ নট-আউট, ২১ ছক্কা- RCB ছেঁটে ফেলার পরেই ঝড় তুললেন বিরাট ‘পাগলু’ তরুণ

    গতবার আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে (আরসিবি) ছিলেন। বিরাট কোহলির এতটাই ভক্ত ছিলেন যে ফ্যানরা মজা করে তাঁকে ‘বিরাট পাগলুও’ বলতেন। সেই তরুণকে এবার ছেঁটে ফেলেছে আরসিবি। আইপিএল শুরুর আগেই ঝড় তুললেন তিনি।

    Published on: Mar 22, 2026 3:54 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ক্রিকেট বিশ্বে যখনই কোনও বড় ইনিংসের কথা ওঠে, তখন ক্রিস গেইল বা এবি ডি'ভিলিয়ার্সের মতো খেলোয়াড়দের নাম সবার আগে মাথায় আসে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় যা ঘটল, তা কল্পনাকেও হার মানায়। অযোধ্যা টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগে ব্যাট হাতে টর্নেডো বইয়ে দিলেন তরুণ তুর্কি স্বস্তিক চিকারা। ৬৯ বলে অপরাজিত ১৯৫ রান করেন। হাঁকান ২১টি ছক্কা।

    বিরাট কোহলির সঙ্গে স্বস্তিক চিকারা। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে RCB)
    অবিশ্বাস্য এক ইনিংসের ইতিবৃত্ত

    ম্যাচটি শুরু হওয়ার সময় কেউ ভাবতেও পারেনি যে স্কোরবোর্ড এমন এক সংখ্যার সাক্ষী হতে চলেছে। স্বস্তিক যখন ক্রিজে নামেন, তখন থেকেই তাঁর ব্যাটিংয়ে ছিল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। তিনি মাত্র কয়েক ওভারের মধ্যেই বোলারদের লাইন-লেংথ তছনছ করে দেন। খেলেন ১৯৫ রানের একটি অতিমানবিক ইনিংস।

    সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হলো তাঁর বাউন্ডারি মারার পরিসংখ্যান। এই ইনিংসে তিনি মোট ২১টি বিশাল ছক্কা হাঁকান। অর্থাৎ ১২৬ রান এসেছে শুধুমাত্র ছক্কা থেকেই! এর পাশাপাশি ছিল চোখ ধাঁধানো চারের প্রদর্শনী। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেখানে ১০০ রান করাকে বড় সাফল্য ধরা হয়, সেখানে স্বস্তিক প্রায় দ্বি-শতরানের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়ে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

    কে এই স্বস্তিক চিকারা?

    স্বস্তিক চিকারা উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের এক পরিচিত নাম। আইপিএলের আঙিনায় গতবার রয়্যাল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে (আরসিবি) ছিলেন। এই বছর তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে আরসিবি। বড় শট খেলার সহজাত ক্ষমতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। অযোধ্যা প্রিমিয়ার লিগের এই পারফরম্যান্স আবারও প্রমাণ করল যে, ভারতীয় ক্রিকেটের পাইপলাইনে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। তাঁর এই বিধ্বংসী ব্যাটিং স্টাইল অনেককেই ভারতের কিংবদন্তি ওপেনার বীরেন্দ্র সেহবাগের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

    বোলারদের অসহায়তা ও মাঠের দৃশ্য

    স্বস্তিকের এই ঝড়ের সামনে প্রতিপক্ষের কোনও বোলারই সুবিধা করতে পারেননি। ইয়র্কার থেকে শুরু করে বাউন্সার- সবই অনায়াসে বাউন্ডারির ওপারে পাঠাচ্ছিলেন তিনি। মাঠের চারদিকে তাঁর শট নির্বাচনের দক্ষতা ছিল দেখার মতো। বিশেষ করে লং-অন এবং মিড-উইকেট এলাকা দিয়ে মারা তাঁর ছক্কাগুলো ছিল দেখার মতো। স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকরা প্রতিটি ছক্কায় উল্লাসে ফেটে পড়ছিলেন। আর অযোধ্যা টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগের এই ম্যাচটি ইতিহাসের পাতায় স্বস্তিকের 'ওয়ান ম্যান শো' হিসেবেই লেখা থাকবে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes