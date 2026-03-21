    ‘আরও রেকর্ড হওয়ার আগে ব্যাট দে ভাই’, টানা ৩ ডাকের পরে T20 বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া তারকাকে মেসেজ অভিষেকের

    'আরও রেকর্ড হওয়ার আগে ব্যাট দে ভাই', টানা ৩ ডাকের পরে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া তারকাকে মেসেজ অভিষেকের

    Published on: Mar 21, 2026 2:58 PM IST
    By Ayan Das
    ক্রিকেট মাঠে বন্ধুত্ব আর খুনসুটি সবসময়ই ভক্তদের বাড়তি বিনোদন দেয়। বিশেষ করে যখন দুই তারকা ক্রিকেটারের মধ্যেকার ব্যক্তিগত চ্যাট বা মজার কোনও ঘটনা সামনে আসে। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার অভিষেক শর্মার অফ-ফর্ম নিয়ে ছোটবেলার বন্ধু তথা সতীর্থ শুভমন গিলের সঙ্গে মেসেজের একটি মজার বার্তা সামনে এসেছে। টানা তিনটি 'ডাক' বা শূন্য রানে আউট হওয়ার পর অভিষেকের সেই রসিকতা এখন ক্রিকেট প্রেমীদের চর্চার কেন্দ্রে।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে অভিষেক শর্মা। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএফপি)
    বিশ্বকাপে অভিষেকের ব্যাটে রানের খরা

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুটা শুভমান গিলের জন্য একেবারেই সুখকর হয়নি। দলের অন্যতম প্রধান ভরসা হওয়া সত্ত্বেও টুর্নামেন্টের টানা তিনটি ম্যাচে খাতা খোলার আগেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হয় তাঁকে। ক্রিকেটের পরিভাষায় একে 'হ্যাটট্রিক অফ ডাকস' বলা হয়। যেখানে ওপেনার হিসেবে তাঁর থেকে বড় রানের প্রত্যাশা ছিল, সেখানে অভিষেকের এই ব্যর্থতা নিয়ে যখন ক্রিকেট মহলে সমালোচনা শুরু হয়। লজ্জার নজিরও গড়ে ফেলেন।

    সেই আবহে বন্ধু শুভমনকে অভিষেক কী মেসেজ করেন, তা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) বার্ষিক অনুষ্ঠানে ফাঁস করে দেন অভিষেক। তিনি মজা করে শুভমনকে বলেন, ‘ভাই, এর আগে আরও লজ্জার রেকর্ড তৈরি হওয়ার তোর ব্যাটটা আমায় দিয়ে দে!’ উল্লেখ্য, অতীতেও ফর্মে না থাকলে শুভমনের থেকে ব্যাট ধার করে খেলেছেন অভিষেক। যা তাঁরা নিজেরাই জানিয়েেন।

    আসলে অভিষেক এবং শুভমন দু'জনেই পঞ্জাবের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন। তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। অভিষেক যখন জিম্বাবোয়ে সফরে ভারতের হয়ে নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক শতরান করেছিলেন, তখন তিনি গিলের ব্যাট দিয়েই খেলেছিলেন। সেই পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েই অভিষেক হয়তো এই খারাপ সময়ে গিলের ওপর থেকে মানসিক চাপ কমাতে এমন রসিকতা করেছেন।

