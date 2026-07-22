SC on CJP Protest Urgent Hearing: 'সময় নষ্ট করবেন না', ‘আরশোলাদের’ উপরে পুলিশি ‘বর্বরতার’ মামলায় বলল সুপ্রিম কোর্ট

SC on CJP Protest Urgent Hearing: 'সময় নষ্ট করবেন না', ‘আরশোলাদের’ উপরে পুলিশি ‘বর্বরতার’ মামলায় বলল সুপ্রিম কোর্ট
SC on CJP Protest Urgent Hearing: 'সময় নষ্ট করবেন না', ‘আরশোলাদের’ উপরে পুলিশি ‘বর্বরতার’ মামলায় বলল সুপ্রিম কোর্ট
SC on CJP Protest Urgent Hearing: 'আরশোলা'-দের উপরে পুলিশি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়েছিল, তা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার শীর্ষ আদালতে এক আইনজীবী আর্জি জানান যে ককরোচ জনতা পার্টির (আরশোলা বলছেন অনেকে) বিক্ষোভকারীদের উপরে পুলিশি ‘বর্বরতার’ ভিডিয়ো আছে। যদিও তা দেখতে রাজি হয়নি ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। শীর্ষ আদালত পরিষ্কার বলে দেয় যে সুপ্রিম কোর্টের যেন সময় নষ্ট না করা হয়।
'পাশবিক পদক্ষেপ করছে পুলিশ', সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল আইনজীবীর
আর সুপ্রিম কোর্ট সেই মন্তব্য করেছে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ও দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দেওয়ার পরদিনই। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম শুরুর হওয়ার সময় ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চের কাছে ওই আইনজীবী বলেন, ‘যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ চলছে। পাশবিক পদক্ষেপ করছে পুলিশ।’ সেই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবারই যাতে ওই মামলার শুনানি করা হয়, সেই আর্জি জানান আইনজীবী।
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'আমরা ভিডিয়ো দেখতে চাই না', বলল সুপ্রিম কোর্ট
যদিও ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, ‘না, না, আগামিকাল আমাদের সময় নেই। আমাদের সময় নেই। আমরা ভিডিয়ো দেখতে চাই না। আমাদের সময় নষ্ট করবেন না এবং আপনার সময় নষ্ট করবেন না।’
(বিস্তারিত পরে আসছে)
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More