    CRPF Recruitment 2026: CRPF-তে চাকরির সুযোগ! ৯,১৯৫ শূন্যপদে নিয়োগ, কবে থেকে আবেদন শুরু? বেতন কত হবে?

    CRPF Recruitment 2026: কনস্টেবল (টেকনিক্যাল ও ট্রেডসম্যান) পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (CRPF)। কোন কোন পদে নিয়োগ করা হবে? কবে থেকে আবেদন শুরু হবে? কত টাকা লাগবে? বেতন কত হবে?

    Published on: Apr 09, 2026 6:52 AM IST
    By Ayan Das
    CRPF Recruitment 2026: সিআরপিএফে যোগদানের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন, তাঁদের জন্য বড় খবর এল। কনস্টেবল (টেকনিক্যাল ও ট্রেডসম্যান) পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (CRPF)। ওই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোট ৯,১৯৫টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। মোট ৯,১৯৫টি পদের মধ্যে ৯,১১৬টি পদ পুরুষ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। আর ৭৯টি পদ সংরক্ষিত আছে মহিলা প্রার্থীদের জন্য। আগ্রহী প্রার্থীরা সিআরপিএফের অফিসিয়াল রিক্রুটমেন্ট ওয়েবসাইট rect.crpf.gov.in-এ গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। এই নিয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বাহিনী ড্রাইভার, কুক, ছুতোর-সহ বিভিন্ন ট্রেডের পদ পূরণ করবে।

    কনস্টেবল (টেকনিক্যাল ও ট্রেডসম্যান) পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (CRPF)। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হতে হবে?

    ১) অধিকাংশ পদের জন্য প্রার্থীদের কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক বা দশম (ম্যাট্রিক) শ্রেণি পাশ করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে।

    ২) কনস্টেবল (ড্রাইভার) পদের জন্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি 'হেভি ট্রান্সপোর্ট ভেহিকেল' ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা প্রয়োজন।

    ৩) আবার কয়েকটি টেকনিক্যাল ট্রেডের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বা আইটিআই (ITI) শংসাপত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

    বয়সসীমা কী হবে?

    ২০২৬ সালের ১ অগস্টের নিরিখে প্রার্থীদের বয়স গণনা করা হবে। কনস্টেবল (ড্রাইভার) পদের জন্য প্রার্থীদের বয়স ২১ থেকে ২৭-র মধ্যে হতে হবে। অন্যান্য পদের জন্য বয়স ১৮ থেকে ২৩-র মধ্যে হতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের বয়সসীমায় ছাড় দেওয়া হবে।

    বেতন কাঠামো

    নির্বাচিত প্রার্থীদের সপ্তম বেতন কমিশনের পে-লেভেল ৩ অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে। তাঁদের মাসিক বেতন হবে ২১,৭০০ টাকা থেকে ৬৯,১০০ টাকা। সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের অন্যান্য ভাতা দেওয়া হবে।

    গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

    ১) অনলাইন আবেদন শুরু: ২০ এপ্রিল

    ২) আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ মে

    ৩) পরীক্ষার (CBT) সম্ভাব্য সময়: জুলাই

    আবেদনের জন্য কত টাকা লাগবে?

    জেনারেল, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) এবং আর্থিকভাবে দুর্বল (EWS) শ্রেণির পুরুষ প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি হল ১০০ টাকা। তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি উপজাতি (ST), এবং সকল মহিলা প্রার্থীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হবে। অর্থাৎ কোনও আবেদন ফি দিতে হবে না।

    কীভাবে CRPF নিয়োগ করবে?

    প্রার্থীদের চারটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে।

    ১) কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (CBE): এতে সাধারণ জ্ঞান, রিজনিং, গণিত এবং ভাষা (হিন্দি/ইংরেজি) সম্পর্কিত ১০০টি প্রশ্ন থাকবে।

    ২) শারীরিক মান এবং দক্ষতা পরীক্ষা (PST/PET): উচ্চতাএবং দৌড় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

    ৩) ট্রেড টেস্ট: আপনি যে পদের জন্য আবেদন করেছেন (যেমন রান্না করা বা গাড়ি চালানো), তার ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে।

    ৪) ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন এবং মেডিকেল পরীক্ষা: সবশেষে ডকুমেন্ট যাচাইকরণ এবং মেডিকেল চেক-আপ করা হবে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

