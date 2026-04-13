    ED arrests I-PAC Director: গ্রেফতার আইপ্যাকের ডিরেক্টর, বাংলার কয়লা দুর্নীতি মামলায় ভোটের আগেই ধরল ইডি

    ED arrests I-PAC Director: নয়াদিল্লিতে আইপ্যাকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর বিনেশ চান্ডেলকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

    Published on: Apr 13, 2026 11:26 PM IST
    By Ayan Das
    ED arrests I-PAC Director: নয়াদিল্লিতে আইপ্যাকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর বিনেশ চান্ডেলকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা দুর্নীতি মামলার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সংস্থার ডিরেক্টরকে আজ রাতের দিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর্থিক তছরুপ বিরোধী আইনের (পিএমএলএ) আওতায় গ্রেফতারির পরে আজ রাতেই তাঁকে বিশেষ আদালতে পেশ করা হতে পারে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি তাঁকে হেফাজতে চাইবে বলে সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে ওই সংবাদসংস্থা।

    জানুয়ারিতে সল্টলেকে আইপ্যাকের দফতরে ইডির তল্লাশির দৃশ্য। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)

    আর সেই ঘটনা এমন একটা সময় ঘটেছে, যখন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে উঠেছে। আর ১০ দিন পরেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে। তার ঠিক আগে তৃণমূলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সংস্থার ডিরেক্টরকে গ্রেফতারির ঘটনায় রাজনৈতিক পারদ যে আরও চড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই সংশ্লিষ্ট মহলের। তবে আপাতত বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কোনও মন্তব্য করা হয়নি আইপ্যাকের তরফেও।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

