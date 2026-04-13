ED arrests I-PAC Director: গ্রেফতার আইপ্যাকের ডিরেক্টর, বাংলার কয়লা দুর্নীতি মামলায় ভোটের আগেই ধরল ইডি

ED arrests I-PAC Director: গ্রেফতার আইপ্যাকের ডিরেক্টর, বাংলার কয়লা দুর্নীতি মামলায় ভোটের আগেই ধরল ইডি
ED arrests I-PAC Director: নয়াদিল্লিতে আইপ্যাকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর বিনেশ চান্ডেলকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা দুর্নীতি মামলার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সংস্থার ডিরেক্টরকে আজ রাতের দিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর্থিক তছরুপ বিরোধী আইনের (পিএমএলএ) আওতায় গ্রেফতারির পরে আজ রাতেই তাঁকে বিশেষ আদালতে পেশ করা হতে পারে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি তাঁকে হেফাজতে চাইবে বলে সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে ওই সংবাদসংস্থা।
আর সেই ঘটনা এমন একটা সময় ঘটেছে, যখন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে উঠেছে। আর ১০ দিন পরেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে। তার ঠিক আগে তৃণমূলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সংস্থার ডিরেক্টরকে গ্রেফতারির ঘটনায় রাজনৈতিক পারদ যে আরও চড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই সংশ্লিষ্ট মহলের। তবে আপাতত বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কোনও মন্তব্য করা হয়নি আইপ্যাকের তরফেও।
